Barcelona impulsa la segona Biennal de Pensament per «reflexionar i practicar» la democràcia

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous la 2a edició de la Biennal de Pensament, que se celebrarà del 13 al 18 d’octubre del 2020. L’edició d’enguany, sota el lema Ciutat Oberta, es basarà en “els reptes del futur” que ha d’afrontar la població “davant d’un canvi d’època aclaparador”. El festival cultural, segons expliquen les entitats, pretén generar un espai de reflexió i debat per a tots els públics que permeti encarar aquest conjunt de transicions de manera col·lectiva, diuen des del consistori.Els conceptes sobre els quals gira el projecte són la democràcia, la ciutat i la tecnologia. L’organització vol que es “reflexioni i practiqui la democràcia”. Asseguren que hi ha un auge del populisme i un increment de les lògiques autoritàries i intolerants, diuen. Així, manifesten que es reflexionarà sobre les ciutats i com poden repensar el seu futur. D’aquesta manera, porten a debat aspectes com l’accés a un habitatge digne o la mobilitat urbana. A més, es discutirà sobre la tecnologia i l’impacte que té en les diferents esferes de la nostra vida.“Que les restriccions del moment no impedeixin que la Biennal al màxim de gent possible”. Així ha presentat el festival el tinent d’alcalde de Cultura, Joan Subirats, juntament amb membres del consell assessor de l’esdeveniment. Els organitzadors han assegurat que hi participaran unes 30 entitats, com ara el Palau de la Música i la Fundació Miró. Cada activitat podrà acollir entre 400 i 800 persones, les quals habitaran espais perimetrats amb control d’accés. Seran recintes a l’aire lliure i amb l’entrada gratuïta, malgrat que l’assistència s’haurà de reservar prèviament.La segona edició de la Biennal es desenvoluparà al Centre de Cultura Contemporànica de Barcelona (CCCB), la presó Model, la fàbrica Fabra i Coats i Can Ricart, entre d’altres. Les sessions més destacades seran enregistrades i emeses en directe. “La Biennal genera una dinàmica horitzontal i accessible”, ha afirmat el tinent d’alcaldia Joan Subirats. També ha explicat que la situació actual, condicionada per la pandèmia, incrementa els interrogants sobre temes com l’emergència climàtica, l’urbanisme i el futur, que el festival també tractarà amb la voluntat d'aportar noves perspectives.Judit Carrera, una de les organitzadores del festival i representant del CCCB, ha assegurat que prepararan activitats per debatre sobre la llibertat, restringida darrerament arran de la pandèmia. També pretenen reivindicar la presencialitat, l’ara i aquí d’una societat que, explica, és el vincle entre persones i “no els fluxos econòmics”. Així, ha comentat que hi haurà diferents col·lectius, com ara pensadors, escriptors, músics, poetes i actors de teatre. Alguns dels convidats confirmats són l’escriptora Irene Solà, el poeta Enric Casasses, la filòsofa Marina Garcés i la intel·lectual Donna Haraway, entre molts d’altres.El pressupost destinat a la Biennal de Pensament és de 700.000€. L’edició anterior, ara fa dos anys, va congregar un total de 20.000 persones, segons expliquen, amb una forta presència de públic jove. Els organitzadors asseguren que com a la primera edició hi haurà el Més Biennal, que s’allarga fins al desembre. Tot i això, han comentat que enguany centraran el focus sobretot en els cinc dies d’octubre que dura l’esdeveniment.

