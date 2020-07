Investigació oberta contra el Govern per la gestió de les residències durant l'epidèmia

Un jutjat de Barcelona i la Guàrdia Civil investiguen el Govern per la gestió de les residències geriàtriques de Catalunya durant l'inici de la pandèmia per covid-19, segons ha avançat El Periódico. La Guàrdia Civil va entregar aquest dimecres diversos requeriments de documentació i informació a les conselleries de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, a més de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda. A més, també ha demanat informació a la patronal del sector, ACRA, i ha interrogat la seva presidenta, Cinta Pascual.L'origen de la investigació és un atestat de la Guàrdia Civil i no parteix de cap querella o denúncia per part de la Fiscalia. El ministeri fiscal també té obertes diverses diligències d'investigació sobre algunes residències concretes.Per ara la Guàrdia Civil ha requerit a la Generalitat expedients vinculats a la compra de material sanitari, i informació sobre els geriàtrics que van ser intervinguts, les persones traslladades d'un centre a un altre, les mesures d'aïllament i el nombre de malalts i morts pel coronavirus en aquests recintes i els PCR realitzats,Els agents pretenen esbrinar si l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Cercle Empresarial d'Atenció a Persones Dependents van adquirir material sanitari, qui han estat els seus interlocutors a la Generalitat i les propostes que li van ser admeses o no per l'administració catalana.Qui dirigeix la investigació és el tinent coronel Daniel Baena, que també va liderar la investigació del procés independentista, que va derivar en el judici de l'1-O contra els presos polítics. Els investigadors sospiten que realment va existir descoordinació en el si de l'administració i que els recursos de personal i material requerits per les residències no van acabar d'arribar en els moments claus de la pandèmia.Els investigadors sospiten que en alguns casos els protocols no van funcionar ni tan sols per gestionar l'aprovisionament de bosses per a cadàvers. Una altra de les incògnites que es vol aclarir és si es van mobilitzar o no tots els treballadors disponibles. Els investigadors també tenen indicis que es potser es van cometre "greus errors" i possible descontrol en el trasllat de persones d'unes residències a altres i en la conducció dels pacients als hospitals, que en algunes ocasions van ser tardanes.La investigació afecta el període en què la gestió de les residències estava controlada per Treball, Afers Social i Famílies i també l'etapa en què el Departament de Salut va assumir les competències, a partir de l'abril.

