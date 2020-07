La propagació del coronavirus al Segrià ha baixat fins arribar per sota 1

Investigadors del BIOCOMSC, el grup de recerca de biologia computacional de la UPC, han confirmat aquest dijous que la propagació al Segrià ja se situa per sota de l'1, i per tant sota control.Adverteixen que tot i que si bé "durant molts dies s'ha afirmat que Lleida estava sota control" en realitat "no era estrictament segur" perquè "les fluctuacions típiques podrien estar donant una imatge equivocada de la situació" i la mitjana "podia fluctuar" amb una probabilitat "bastant elevada".Consideren que son "molt bones notícies" però demanen "cap relaxació" perquè "encara hi ha molts casos actius que poden propagar la malaltia al Segrià". Aquest divendres van informar que a Barcelona el creixement de la Covid-19 havia baixat de 2 a 1,5.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor