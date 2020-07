Les terrasses trenquen el gel a Lleida i s'avancen al desconfinament

Les terrasses de Lleida han obert a primera hora d'aquest dijous tot i que en principi no podien fer-ho fins a les 16 h de la tarda.Aquells que han sortit a comprar o passejar aprofitant les temperatures més agradables del matí no han dubtat a asseure-s'hi, després de 15 dies tancades. Tots celebren que comenci a obrir l'hostaleria però coincideixen també a demanar que ho pugui fer a l'interior, amb limitacions d'aforament com a d'altres punts de Catalunya, perquè "a l'estiu, a Lleida, no es pot estar al carrer". Aquesta setmana està previst que les temperatures arribin i fins i tot superin els 40 graus.La majoria de comerços, per la seva banda segueixen rebent clients amb cita prèvia fins que no es faci oficial que poden obrir amb un 50% d'aforament.Tot i la possibilitat d'obertura, la Federació d'Hostaleria de Lleida s'ha mostrat "decebuda" i "emprenyada" amb la mesura adoptada pel Govern. El president de la Federació, Josep Castellarnau, és pregunta si algú s'ha plantejat anar a dinar a una terrassa de Lleida al migdia amb temperatures que ronden els 40 graus.Castellarnau ha convidat a la consellera de Salut, Alba Vergés, a fer-ho perquè comprovi la realitat de la mesura. Per Castellarnau aquestes normes són "inviables" i signifiquen "la mort del sector". Des de la Federació no descarten accions "contundents" per mostrar el seu descontentament amb les mesures adoptades pel Govern.

