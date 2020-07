Torra planta Felip VI i Sánchez i no anirà a la cimera de líders autonòmics

El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà aquest divendres a la Rioja a la cimera de presidents autonòmics sobre el coronavirus. Va al·legar que ho volia fer telemàticament, cosa que no s'ha permès, però el que l'ha acabat de decidir en contra és que la presideixi Felip VI. Presidència al·lega en una carta enviada a Sánchez que es vol aprofitar així l'acte per blanquejar-ne la figura.Torra fa notar que no hi ha un ordre del dia de la reunió ni s'ha enviat documentació als governs sobre el que s'hi pensa tractar per a que ho puguin treballar. En aquest sentit emplaça el cap de l'executiu central a una trobada, de caràcter bilateral i amb els equips econòmics, la setmana que ve per abordar el repartiment dels fons autonòmics del coronavirus.A la carta lamenta que les altres conferències de presidents servissin de ben poc perquè les decisions estaven ja preses i recorda que les relacions han de ser "de caràcter bilateral".El cap de l'executiu català afirma que el seu govern "no comparteix" implicar, amb l'assistència de Felip VI, la casa reial, "que avui està més qüestionada que mai", en l'assumpte.En aquest sentit demana que "es depurin responsabilitats" davant les últimes informacions sobre escàndols de corrupció i avisa que no està disposat a participar d'una "neteja d'imatge" de la corona. Torra recorda en la carta que el Parlament va acordar demanar l'abdicació de Felip VI.

Carta del president Torra a... by naciodigital on Scribd

Qui tampoc assistirà a la cimera de la Rioja és el lehenakadi del govern basc, Iñigo Urkullu, que també ha estat crític amb el model de les conferències de presidents i que vol preservar la relació bilateral entre l'Estat i Euskadi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor