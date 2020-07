Amenaçat per ser homosexual i vestir-se «de dona»

Avui com a alcaldessa, he rebut a l’Ajuntament a la Gala Rouge, o a l’Isaac , tan s’hi val, i m’ha explicat el que molts... Posted by Lídia Bargas Musoy on Dimecres, 29 de juliol de 2020

Jo com a Gal•la Rouge Alabart dono constancia de que a Prades hi un grup de "persones" que ma enviat tres cartes amb... Posted by Gala Rouge Alabart on Dimecres, 29 de juliol de 2020

Gal·la Rouge, també conegut al poble de Prades (el Baix Camp) com a Isaac, va rebre ahir un parell de fulls anònims en què li demanen que sigui "una persona normal" i que deixi d'actuar "com una aberració malaltissa". Als autors del missatge els molesta "els pentinats", que es transvesteixi "cada dos per tres" i que doni "una mala imatge de Prades".El missatge ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, ajudat per una reunió que va mantenir Gal·la amb l'alcaldessa, Lídia Bargas, qui va mostrar-li tot el seu suport. I és que el missatge conté amenaces com ara "o pares i et comportes com una persona normal o marxes de Prades i no tornis mai més. No et tornarem a repetir res més, ja veuràs el que passarà si no fas cas".La víctima de l'amenaça ha penjat als seus perfils públics el suport rebut. "Els que us feu dir com a grup de veïns de Prades només us dic que he estat aquí, estic i estaré", apunta. Gal·la Rouge lamenta que tot sigui "per ser homosexual" i, per aquest motiu, ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per un delicte d'odi.

