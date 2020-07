Mataró, Sant Cugat, Terrassa i Vilafranca alcen la veu

L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, considera que la Generalitat ha de donar suport als ajuntaments a l'hora de planificar i aportar recursos per fer front a les necessitats bàsiques dels municipis.Ho ha dit aquest matí en una entrevista amb els alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart; Mataró, David Bote: i Vilafranca del Penedès, Pere Regull, a Catalunya Ràdio. Els diferents alcaldes de ciutats al voltant de la capital catalana han demanat més cooperació institucional per fer front a problemes comuns com ara el medi ambient, l'habitatge, etc.En aquest sentit Ballart, ha insistit en la idea de l'excés de barcelonacentrisme pel que fa a les inversions en mobilitat, en la presa de decisions que afecten la tercera ciutat de Catalunya, per exemple. "Volem ser allà on es prenen les decisions que tenen un impacte i un efecte directe a la ciutadania de Terrassa", ha reclamat.En el mateix sentit s'ha expressat l'alcalde de Mataró qui ha dit que "Barcelona i la seva influència va més enllà dels límits actuals". "Les mesures addicionals que es van prendre a Barcelona i els seus municipis limítrofs, tenen efectes directes a la població de Mataró i ningú ens va dir res".Mentre que Ballart ha expressat que "falta un espai polític entre tots els municipis", Ingla considera que caldria ampliar l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) d'on Sant Cugat ja hi forma part. No obstant això, l'alcalde de Vilafranca ha dit que "no som metropolitans ni tenim intenció de ser-ho" però sí que ha parlat de mancomunar serveis.Una de les queixes més generalitzades entre els quatre alcaldes és el dèficit d'infraestructures. Consideren que s'han prioritzat les connexions amb la capital catalana i que els municipis de la segona corona els falta una estructura "bàsica", segons Ballart que és la línia orbital metropolitana, present en el pla metropolità i que hauria de connectar els vallesos amb el Baix Llobregat i el Penedès.Els quatre alcaldes -de colors polítics diferents- coincideixen en la necessitat de sumar esforços per resoldre problemes comuns, ha verbalitzat l'alcaldessa de Sant Cugat. "El país s'enriqueix de les diferents economies locals". També pel que fa a l'habitatge, consideren que caldria una regulació per evitar "expulsar persones de la nostra ciutat per no poder accedir a un habitatge digne", ha dit Ingla.L'alcalde de Terrassa, també explica que amb la bombolla immobiliària, van rebre molta gent de Barcelona i que l'actual tercera ciutat de Catalunya està expulsant gent cap a la Catalunya Central.A més a més, expliquen que amb la situació de la Covid-19 els diferents ajuntaments han hagut d'assumir competències que no els tocaven i en aquest sentit demanen a la Generalitat que sigui la responsable de tirar endavant les polítiques. "Cal que el Govern faci polítiques però amb el suport dels ajuntaments", argumenta Ingla.Ballart ha afegit "que la Generalitat no ens deixi a l'estacada". "Hem de cooperar institucionalment i també des de la lleialtat", ha afegit el de Terrassa.L'alcalde de Vilafranca ha exemplificat la situació dient que el 30% del pressupost municipal es dedica a competències que no són pròpiament dels Ajuntaments però que com a administració més pròxima als ciutadans "hem de donar resposta".

