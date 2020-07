Querella per coaccions contra cobradors subcontractats d'Endesa per pressionar una clienta endeutada

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha presentat una querella contra DPS Consulting, una de les empreses subcontractades per Endesa per gestionar el cobrament als seus clients. L'APE ja va denunciar públicament un cas d'assetjament de l'empresa contra una clienta endeutada, a qui amenaçaven d'embargar els comptes i precintar el comptador de la llum si no pagava el deute de 2.000 euros amb la companyia elèctrica, acumulat des del 2015.Ara l'APE ha fet un pas més i ha portat el cas als tribunals, a través d'una querella per coaccions, realització arbitrària del propi dret i usurpació de funcions públiques. Durant la trucada a la clienta, la treballadora de l'empresa de cobrament va assegurar que era "funcionària de l'Estat"."Portem als tribunals pràctiques d’assetjament de recobrament de deutes de companyies subministradores, de les quals empreses com Endesa són responsables per acció o omissió", valora l'APE en un comunicat.El col·lectiu recorda que el 2018 el Síndic de Greuges ja alertava de “les pràctiques irregulars i èticament inacceptables que exerceixen algunes companyies subministradores sobre persones vulnerables per mitjà d’agències de cobrament”. El Síndic establia que “les empreses subministradores no haurien de cedir a tercers ni el deute ni les gestions de reclamació del deute generat per l’impagament"."Les empreses a sou d’Endesa busquen mètodes cada cop més extrems per aconseguir els seus objectius", assegura ara l'APE. "És el moment que les companyies, que consenten a la pràctica aquestes actuacions, deixin de derivar el deute de famílies en situació de vulnerabilitat a tercers actors", apunten.Arran de la denúncia pública feta per l'APE Endesa va obrir una investigació interna, que ha conclòs que els fets es van produir tal com els relatava el col·lectiu. Així ho confirma un portaveu de la companyia consultat per. Ara, Endesa ha traslladat la informació sobre el cas a la Fiscalia per determinar si els fets denunciats són constitutius de delicte.

