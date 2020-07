L'arribada de 1.200 aspirants a militar posa en alerta el Pallars

Diverses associacions del Pallars han mostrat la seva “preocupació” i “desacord” per l’arribada, a partir del proper diumenge, d’un miler d’aspirants a l’ Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn. Ho han fet a través d’una carta conjunta signada per Òmnium Pallars, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) del Pallars Jussà, els Comitès de Defensa de la República (CDR) del Pallars i les delegacions del Consell per la República Catalana de Tremp i la Pobla de Segur.Les entitats signants consideren “del tot innecessari” l’exposició al risc que suposa l’arribada a la comarca de 1.000 persones procedents de diferents indrets de l’estat espanyol, algunes acompanyades dels seus nuclis familiars. Alerten que un rebrot en aquest context “suposaria el desbordament dels serveis sanitaris i posar en risc la població que hi viu”. Al mateix temps, han destacat que un miler de persones suposen un 8% de la població del Pallars Jussà.Per la seva banda, fonts de l’AGBS han confirmat al’arribada al recinte d'uns 1.200 aspirants per tal de realitzar els exàmens d’accés a partir del proper dilluns 3 d'agost. Segons l'AGBS, les proves es faran de manera “esglaonada” en un termini d'uns 10 dies, motiu pel qual des de l’acadèmia no es contempla una arribada “en massa” de tots els aspirants.En tot cas, fonts de l'AGBS asseguren que s’han pres “totes les mesures” que es poden implementar “atenent a la normativa estatal, autonòmica i del propi exèrcit” per prevenir qualsevol infecció de Covid-19. A més, segons ha pogut saber aquest diari, els aspirants tenen la prohibició expressa d’arribar a l’acadèmia de Talarn amb símptomes o havent estat contacte d’un positiu. A més, els protocols estipulen que si un aspirant presenta simptomatologia durant la seva estada a la comarca, serà aïllat al mateix recinte.Per fer visible el seu malestar, les entitats signants de la carta han convocat una concentració, dissabte a les 20h, davant l’Ajuntament de Tremp, per mostrar el seu malestar davant l’arribada dels aspirants a suboficial. Al mateix temps, han engegat una campanya de signatures per tal de mostrar la disconformitat de la ciutadania.

