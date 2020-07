La Moncloa també aposta per obrir les escoles encara que hi hagi rebrots

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, reitera que caldrà obrir aules fora dels centres educatius "sempre si és necessari" per garantir les mesures acordades i que, en cas d'haver d'escollir entre la presencialitat de grups, s'haurà de "prioritzar" infantil i primària. En una entrevista a la Ser , Celaá ha insistit que el principi general és que el curs es pugui desenvolupar presencialment i que les escoles estiguin obertes encara que hi hagi rebrots. En aquest sentit, ha dit que la voluntat es poden detectar i aïllar al màxim les grups o persones afectades per evitar haver d'aturar les classes.També ha dit que confia que les comunitats autònomes reparteixin els recursos entre els alumnes amb "equitat" i que hi haurà 500.000 recursos electrònics que esperen que arribin durant el primer trimestre que donaran alternatives en cas que no es pugui acudir a les aules."No sabem on podrà arribar la pandèmia i treballem amb l'esperança de poder comptar amb una vacuna abans que acabi el curs", ha dit.La ministra també ha afirmat que la crisi ha de servir per "innovar" en tos els àmbits i que, tot i que les CCAA tenen les competències, "el resultat ha de ser sempre la col•laboració interinstitucional".

