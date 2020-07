La fundació Global Nature renuncia a la iniciativa Maestrazgo-Els Ports

La Fundació Global Nature ha comunicat aquest dimecres que renuncia a la iniciativa Maestrazgo-Els Ports i a buscar finançament privat i públic per impulsar projectes al territori. La fundació abandona "el repte" d'unir en una única marca les tres regions del massís, la catalana, la valenciana i l'aragonesa.La proposta oferia impulsar projectes per incrementar el turisme, millorar el sector primari i "ordenar" els recursos naturals dels Ports, entre d'altres. Els impulsors apunten que el projecte era "difícil però no impossible", ja que havien aconseguit suports institucionals però l'oposició ferma de molts municipis, com la Mancomunitat dels Ports, i de plataformes, entitats i partits polítics ha acabat frenant la iniciativa.La Mancomunitat Comarcal dels Ports, que integra 17 municipis de la comarca de Castelló, va rebutjar la setmana passada, per unanimitat, la iniciativa Maestrazgo-ElsPorts de la Fundació Global Nature. Davant la decisió, la Fundació Global Nature va anunciar que retirava la iniciativa i "la generació de possibles projectes" en la zona valenciana del massís però aquest dimecres ha comunicat que atura definitivament el projecte.En un nou comunicat aquest dimecres, Global Nature argumenta la decisió pel "rebuig frontal de determinats partits polítics, municipis, associacions i plataformes" que ha generat la iniciativa. La Fundació reitera que la intenció de la proposta era "generar noves opcions de desenvolupament rural basades en la conservació de la biodiversitat i la divulgació de valors culturals i naturals" compartits per les tres regions del massís a Catalunya, Aragó i el País Valencià.La iniciativa Maestrazgo-Els Ports es va gestar l'any passat amb un primer sondeig entre entitats, autoritats i veïns sobre la seva viabilitat. Fins ara s'havien fet 14 presentacions públiques i 28 reunions amb representants de grups locals, on se'ls animava a presentar projectes als quals la Fundació Global Nature buscaria finançament privat, a través de fons filantròpics, o amb la gestió de recursos públics, a través, per exemple, de projectes europeus.La vinculació de la iniciativa a la Wyss Fundation i l'opacitat i les contradiccions sobre els objectius reals de la proposta -sobretot en aspectes com augmentar les restriccions amb nous models conservacionistes o projectes de rewilding (reintroducció d'espècies salvatges)-, van despertar molts recels, sobretot a la part valenciana del massís. Des del Govern català i el Parc Natural dels Ports, la iniciativa havia estat rebuda "amb interès" i s'havien tancat algunes col·laboracions amb l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta.Però Global Nature considera que han estat víctimes "d'una campanya de durs atacs mediàtics, basada en perjudicis, mentides i calúmnies i que s'ha creat un clima hostil on resulta impossible el diàleg i el desenvolupament de projectes en col·laboració". Al final del seu comunicat, la Fundació desitja als municipis, partits polítics i plataformes que s'han oposat al Maestrazgo-Els Ports que "aconseguisquen treballar en altres opcions de desenvolupament" i que "exigixen el mateix nivell de participació pública que s'ha demanat a la Gobal Nature" en els models econòmics presents actualment al territori.

