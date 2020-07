L'onada de positius al futbol posa en risc el final de temporada

El Sevilla, l'Almeria i el Saragossa han informat d'un positiu per coronavirus en un dels integrants de les seves respectives plantilles. Ja són tres els casos positius pel virus coneguts aquest dimecres al futbol espanyol, i quatre en les últimes 24 hores ja que el Reial Madrid va anunciar dimarts el del davanter Mariano Díaz. A més, des de la setmana passada, el CF Fuenlabrada està confinat en un hotel de la Corunya després d'identificar més d'una vintena d'afectats."El Sevilla FC comunica que després de les proves PCR realitzades diumenge passat a jugadors, cos tècnic i la resta de l'staff, un integrant de la plantilla del primer equip ha donat positiu de Covid-19. l'afectat està asimptomàtic, amb bon estat de salut i es troba aïllat en el seu domicili", va assenyalar el club sevillista.A la tarda, Nemanja Gudelj va revelar en xarxes socials ser el jugador contagiat al Sevilla. "Després de confirmar-me positiu volia informar-vos que estic perfectament bé, aviat espero estar de tornada i ajudar al club a aconseguir l'objectiu en aquest final de temporada", va dir el migcampista serbi.Si les últimes proves donen resultats negatius, el conjunt de Julen Lopetegui té "previst tornar als entrenaments, de forma individualitzada i amb totes les mesures aplicables" aquest dijous a la tarda. Cal recordar que l'equip sevillà ha de jugar la setmana que ve la seva eliminatòria de la Lliga Europa contra la Roma italiana.Hores abans, la UD Almeria confirmava que un membre de la seva plantilla havia donat positiu per coronavirus després de les proves realitzades el dimarts, i poc després, el Saragossa també assegurava estar afectat.Es dona la circumstància que els dos equips de la lliga SmartBank estan esperant jugar el play-off d'ascens, unes eliminatòries sense data pel "cas Fuenlabrada", i aquests positius afegeixen encara més incertesa.A més, ha suspès els entrenaments i ha enviat a la resta de la plantilla a les seves cases per "desinfectar totes les dependències de l'Estadi dels Jocs Mediterranis" i els farà "una nova prova PCR" a tots ells durant aquest dimecres.El Saragossa ha indicat que el positiu es d'un dels futbolistes del primer equip. "De moment, d'acord amb les indicacions dels Serveis Mèdics i els protocols de Laliga i el CSD, el Reial Saragossa ha comunicat als components de la plantilla que han de romandre en aïllament domiciliari i tots els entrenaments han quedat suspesos", explica el club en un comunicat.

