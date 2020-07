Sánchez trenca un «pacte de cavallers» al Congrés

Pedro Sánchez va lluir ahir una mascareta patriòtica. Foto: Flick PSOE

Els grups parlamentaris al Congrés havien arribat a un "pacte de cavallers" per reduir tant com fos possible la presència de diputats al ple per evitar la transmissió de la Covid. El PSOE, però, s'ho va saltar i ahir es va presentar a l'hemicicle amb tots els seus diputats malgrat que a la tarda es va anunciar que el nombre de positius segueix creixent i es donava la xifra més alta dels darrers mesos.La raó? Sánchez havia d'aprovar les mesures econòmiques de reconstrucció i defensar els acords de la darrera cimera europea, que implicaran l'accés a fons europeus en forma d'ajut directe o crèdit.L'oposició atribuïa la presència imprevista a l'interès del president espanyol per garantir-se aplaudiments.

