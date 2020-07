Un grup de vàndals va trencar 35 llunes d’un tren ahir a primera hora del matí a Mataró. Els viatgers van haver d’agafar el següent tren. @renfe presentarà denúncia davant @mossos . La broma ens costarà, a tots, més de 20.000 euros. Miraculosament, no van ferir ningú. pic.twitter.com/c2RVMutb04 — Antonio Carmona (@Acarmonaarevalo) July 27, 2020

Renfe ha anunciat que denunciarà als Mossos d'Esquadra l'acció d'un grup de vàndals que aquest diumenge a primera hora del matí va trencar 35 llunes d'un tren que feia el trajecte de Malgrat de Mar a Badalona, segons informa Tot Mataró . L'agressió va obligar Renfe a treure del servei el comboi a l'estació de Mataró, per la qual cosa, els viatgers que hi havia van haver de baixar i esperar el següent. El tren no podrà tornar al servei fins que es repari.Segons fonts de Renfe, tot apunta que els vàndals van utilitzar martells de seguretat. Les mateixes fonts celebren que “miraculosament” el grup no va ferir ningú.La primera estimació situa el valor dels danys en més de 20.000 euros. Renfe presentarà la denúncia als Mossos quan tingui la valoració exacta.

