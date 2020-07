Qui era Joan Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona?

Joan Gamper va ser president del Barça durant cinc legislatures Foto: Futbol Club Barcelona

El fundador del Futbol Club Barcelona, Hans (Joan) Gamper , era el més gran dels cinc fills d'una acomodada família suïssa. Des de ben jove va compaginar els estudis amb les diverses disciplines esportives que va practicar, sempre amb èxit. Gamper va ser un atleta excel·lent, però també va sobresortir en altres modalitats, com el rugbi, la natació i el ciclisme. Tot i això, la seva gran passió va ser el futbol. A Zuric, on vivia, va fundar l'Excelsior i, posteriorment, va jugar al Basilea i al Zuric, club que també havia ajudat a constituir.Quan tenia 18 anys, Gamper va haver d'abandonar la seva Suïssa natal per motius laborals i es va haver de traslladar a Lió, on també va jugar amb l'equip de la ciutat. L'any 1899 Gamper va passar per Barcelona i el seu oncle Emili Gaissert, que residia a la capital catalana, el va convèncer perquè s'establís a la ciutat comtal.Així doncs, Gamper es va quedar a Barcelona i va continuar practicant el futbol al barri de Sant Gervasi fins que va decidir crear un club. A partir d'aquí, va començar a aglutinar al voltant seu totes aquelles persones aficionades a aquest esport, que a casa nostra encara era força desconegut, i finalment el 28 de novembre del 1899 va poder fer realitat la il·lusió de fundar el Futbol Club Barcelona.A mes de ser l'impulsor d'una nova aventura esportiva, va passar a la història per ser la primera figura que va tenir el Barça. En aquells temps heroics del futbol, Gamper destacava a la davantera molt per sobre de tots els seus companys. El públic de l’època es quedava bocabadat amb aquell jugador helvètic que deien els cronistes que feia jocs malabars amb els peus i que va assolir una desorbitada mitjana golejadora totalment impensable avui dia.Gamper va jugar 51 partits al Barça, entre el 1899 i el 1903, i va marcar 120 gols. Va obtenir dos titols: una Copa Macaya i una Copa Barcelona.Interessat com estava en jugar al futbol per damunt de tot, es va reservar el càrrec de capità i no va assolir per primer cop la presidència del club fins nou anys després, l'any 1908. Va ocupar el càrrec en cinc legislatures, fins al 1925.El pare del barcelonisme es va suïcidar el 30 de juliol del 1930, avui fa 90 anys, a causa probablement de problemes en els seus negocis, i el seu enterrament va ser una impressionant manifestació de dol ciutadana. El Barça va decidir reservar-li el número 1 de soci i, posteriorment, es va crear en el seu honor el prestigiós Trofeu Joan Gamper.Recordem la seva figura amb bon humor. El programa de TV3 Crackòvia va recrear aquella tarda que Gamper va decidir crear el Futbol Club Barcelona. Podeu veure-ho en el vídeo de sota.

Les etapes de Joan Gamper al Barça, des del web del club

