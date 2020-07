Xavi Hernández supera la Covid-19

L'exfutbolista del Barça i actual entrenador de l'Al Sadd, Xavi Hernández, ha informat a través de les xarxes socials que ha superat el coronavirus, que l'ha obligat a estar uns dies aïllat a casa. "Moltíssimes gràcies per tots els missatges i les mostres d'afecte que he rebut durant aquests dies. Vull compartir amb vosaltres que estic recuperat i de tornada a casa amb la meva família i l'equip Al-Sadd", ha escrit a Instagram, amb una foto amb el seu fill.Xavi ja ha tornat a entrenar l'equip qatarià, tal com ha mostrat el mateix club a Twitter. El proper partit que haurà d'encara és el de dilluns que ve, contra l'Al-Ahli.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor