Nissan obre la porta a posposar el tancament més enllà del juny del 2021

La direcció de la multinacional automobilística japonesa Nissan ha obert la porta a posposar el tancament de les tres plantes que té a Catalunya més enllà del mes de juny de l'any vinent, sempre i quan es gestioni “l'excedent de personal” i hi hagi un acord entre totes les parts. La proposta s'ha fet en el marc de la sisena reunió de mediació entre direcció i sindicats convocada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per intentar buscar una sortida pactada a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha presentat l'empresa, i que ha acabat sense acord. En canvi, els treballadors mantenen que per negociar primer cal retirar aquest ERO, i lamenten que aquest dijous acaba el període de consultes sense cap avenç.La direcció indica que l'objectiu de la mesa de negociació és assolir un possible acord entre les parts “que inclogui el reinici de la producció” a les plantes de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu després de “l'aturada tècnica” de l'estiu. Cal recordar, en aquest sentit, que la plantilla està en vaga des de fa 86 dies per protestar per la decisió de la multinacional de marxar de Catalunya.Des dels sindicats s'explica, en canvi, que l'empresa arriba a les reunions “amb el mateix guió”, i lamenta que les decisions “estan preses”. Acusen els representants de l'empresa de ser “simples titelles” de Nissan Europa amb l'objectiu de tancar l'expedient “quan més aviat millor”.També adverteixen que haver arribat a l'últim dia de negociacions del període de consultes, aquest dijous, “sense avenços, no és casualitat”, ja que “l'únic objectiu” de Nissan “des del principi” ha estat “jugar amb l'amenaça i el xantatge” per “obligar” el comitè d'empresa a negociar el tancament.Els sindicats admeten que “l'objectiu” d'arribar al final del període “sense avenços” l'han “aconseguit”, però no el d'esquerdar la voluntat de les quatre seccions sindicals de seguir negociant i buscar alternatives viables per evitar el tancament.En aquest sentit, destaquen que a la reunió d'aquest dijous també hi haurà representants del Ministeri d'Indústria, una trobada que pot ser “el fòrum més adequat” perquè l'administració “es posi del costat correcte, que és el dels treballadors” i “recomani a Nissan” que surti del marc de l'ERO i “emprengui una negociació que dugui a un acord beneficiós per a totes les parts”.Finalment subratllen que “en aquest acord” allò “prioritari” ha de ser “el manteniment de l'ocupació i del teixit industrial”, i reclamen que, per aconseguir el clima adequat de negociació, no hi hagi acomiadaments.

