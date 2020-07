Desactivada l'alerta química per l'incendi d'una planta de reciclatge a Granollers

Continuem treballant en les tasques d'extinció de la nau de Granollers amb una vintena de dotacions #bomberscat Ja no hi ha flama però queden encara molts punts calents que fan visible encara una columna de fum. S'està remullant per apagar aquests punts i per baixar temperatura. pic.twitter.com/oVFbuTgsDw — Bombers (@bomberscat) July 29, 2020

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimecres a la nit la fase d'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) un cop s'ha extingit l'incendi en una planta de reciclatge de piles de liti al Camí de Cal Ros dels Ocells, 15 de Granollers. El foc va començar a última hora de la nit del dimarts, i hi van arribar a actuar 22 dotacions de Bombers.Segons ha informat aquest cos d'emergències, la nau afectada de l'empresa ha col·lapsat per l'incendi. A les onze de la nit d'aquest dimecres efectius dels Bombers continuaven refrescant els punts calents. No hi ha hagut ferits arran de l'incendi.L'espectacular incendi en aquesta indústria de Granollers ha cremat totalment la nau de l'empresa, d'uns 400 metres quadrats. L'extinció s'ha fet des de l'exterior atès el risc de col·lapse de la coberta.El foc ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta del pla d'emergències per risc químic Plaseqcat. A hores d'ara, encara es desconeixen les causes del succés, que hauran de ser investigades quan l'incendi hagi quedat extingit del tot.Protecció Civil ha recomanat a les poblacions veïnes a la nau -Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Granollers- que es confinin a casa i tanquin portes i finestres si sentien molèsties pel fum.Els Bombers han explicat que l'incendi no s'ha estès més enllà de la nau afectada i del jardí de la finca del costat. Durant els treballs s'han pogut salvar les dues indústries veïnes.A més dels Bombers, al lloc s'han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Policia Local de Granollers.El cap de guàrdia dels Bombers a la Regió Metropolitana Nord, ha explicat que l'incendi s'ha originat en una nau on s'emmagatzemaven piles de liti. "El liti és incompatible amb l'aigua", comenta el bomber, que indica que enlloc d'apagar aquestes flames, el cos va optar per desenvolupar una estratègia defensiva, amb l'objectiu de protegir les fàbriques de l'entorn. "El que hem fet ha estat deixar que l'incendi es consumís perquè hi havia risc de col·lapse". Finalment, la matinada de dimarts, la coberta de l'edifici va acabar cedint.El foc es va estabilitzar ahir a mitja tarda, quan ja no hi havia flames, i les empreses properes van poder tornar a la feina.

