​Un detingut per intentar cremar la mesquita de Manlleu

Els Mossos d''Esquadra han detingut un home que va intentar cremar una mesquita Manlleu, sense provocar danys a l'edifici, i a un altre per agredir-lo amb arma blanca com a revenja.Segons explica el cos policial, en un comunicat, els fets van tenir lloc la matinada del 23 de juny. Un home va amuntegar gran quantitat de troncs, branques i materials plàstics a l'entrada de l'oratori amb la intenció de calar-hi foc per motivacions xenòfobes. Un veí, que ho va veure, va alertar als cossos policials, que van poder identificar l'home, de 44 anys. També van obrir una investigació per esclarir els fets.El 9 de juliol, el presumpte autor de la temptativa de cremar l'oratori va mantenir una forta discussió a Manlleu amb un grup d'homes i un d'ells, de 30 anys, en el marc d'una baralla, el va apunyalar diverses vegades com a revenja per haver intentat provocar l'incendi al centre religiós. La víctima va haver de ser traslladada a un centre hospitalari.Arran de la investigació, els Mossos van acreditar que el presumpte autor de l'acció contra l'oratori havia actuat per motivacions racistes. Se'l va arrestar, el passat 28 de juliol a Manlleu, acusat d'un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.Pel que fa al presumpte autor de l'apunyalament, la policia catalana l'ha arrestat aquest dimecres a Vic. Se l'acusa d'un delicte de lesions i, en les properes hores, passarà a disposició judicial.En paral·lel, els Mossos han posat els fets en coneixement del Servei Especial de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

