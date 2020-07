Un conductor resulta ferit en caure amb el cotxe a la via del tren a Manresa

Un conductor ha resultat ferit, aquest dimecres a la tarda, en caure a la via del tren, a Manresa. L'accident ha tingut lloc als volts de tres quarts de set de la tarda. Segons els Bombers, el vehicle s'hauria precipitat des d'una altura d'uns cinc metres, al Pont Fumat, entre la Renfe i la Catalana. El cotxe ha quedat bolcat i el seu conductor i únic ocupant atrapat, pel que ha estat necessari excarcerar-lo. En principi, el seu estat no és greu.A causa de l'accident i, per tal que els cossos d'emergència poguessin actuar, ha estat necessari tallar el corrent elèctric de la catenària. Segons ha informat Renfe, la circulació de trens no s'ha vist afectada. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tres dotacions terrestres dels Bombers.

