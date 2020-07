Entitats de Ciutat Vella reclamen respostes a l'«emergència social»

Ciutat Vella és una de les zones de Barcelona que més colpejats s'han vist per la crisi derivada de la pandèmia. Una quinzena d'entitats del districte han impulsat la nova plataforma Emergència Ciutat Vella, que reclama a les administracions mesures per abordar l'"emergència social" i que aquest vespre ha fet una concentració a la plaça de Sant Jaume per visibilitzar-les.La diagnosi de les entitats és que la pandèmia ha provocat una "agudització" de la pobresa estructural al districte i que tot i l'esforç dels treballadors de serveis socials municipals, l'Ajuntament està desbordat. Precisament, els treballadors han posat sobre la taula la necessitat de canviar el model d'atenció social per adaptar-lo a la realitat del barri. Una demanda que, segons el govern municipal, està sent estudiada. Les entitats fan costat a la petició dels treballadors i, per començar, reclamen ampliar els serveis socials.Emergència Ciutat Vella planteja propostes concretes per abordar la crisi. Algunes depenen de l'Ajuntament i d'altres són competència de la Generalitat o l'Estat. A l'horitzó, les demandes recullen la voluntat de canviar el model actual al districte. "Cal disminuir ladependència econòmica del turisme a Ciutat Vella: aquest model ha fracassat i per això estem com estem", diuen les entitats al manifest fundacional de la plataforma. "Les classes socials més desafavorides no han de tornar a pagar el preu de la crisi", apunten.Aquest és precisament l'objectiu que persegueixen totes les demandes que posen sobre la taula. Reclamen a l'Ajuntament mantenir les 600 places d'allotjament d'emergència estrenades durant l'epidèmia i la ubicació de punts al barri on les administracions puguin repartir menjar per garantir tres àpats al dia als veïns. També plantegen, a llarg termini, una renda bàsica universal i de manera més immediata una ajuda universal de 2.000 euros a tota la ciutadania, finançada per l'Estat.La plataforma també posa el focus en la infància i demana al Consorci d'Educació de Barcelona una correcta atenció emocional a l'alumnat coincidint amb la represa del curs escolar. "No pot recaure tan sols en el professorat o les famílies", apunten. També demanen prorrogar l'estada en pisos tutelats dels menos no acompanyats que fan 18 anys durant el 2020 fins a final d'any i que se'ls garanteixi l'habitatge fins que en facin 25.En matèria d'habitatge, les reivindicacions es basen en ajudes al lloguer, la paralització dels desnonaments i la promoció d'habitatge públic. Les entitats també demanen que els pisos turístics que han quedat buits per l'absència de viatgers es destinin a l'emergència social. Les demandes no es queden aquí i també plantegen la regularització administrativa de les persones estrangeres i reobrir el debat sobre l'ordenança de civisme.

