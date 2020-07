La defensa de Sànchez recorre la suspensió del tercer grau per improcedent

La defensa de Jordi Sànchez ha presentat al jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya un escrit per oposar-se a la suspensió del tercer grau del seu client. L'advocat Jordi Pina al·lega que la suspensió cautelar del tercer grau només es pot fer per part del tribunal sentenciador quan la fiscalia recorre en apel·lació una interlocutòria del jutjat de vigilància penitenciària, però no es pot suspendre per part del propi jutjat de primera instància com va fer aquest dimarts.En el seu escrit, l'advocat Jordi Pina recorda que la llei només permet suspendre instantàniament el tercer grau quan la fiscalia presenta un recurs d'apel·lació davant del tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem, contra la interlocutòria del jutge de vigilància penitenciària, no pas, com va ser el cas, quan el ministeri fiscal presenta un recurs d'alçada al mateix jutjat de vigilància penitenciària contra la resolució administrativa dels serveis penitenciaris que concedeixen el tercer grau. La defensa de Sànchez recorda que no es pot fer una interpretació extensiva de la llei en contra del reclús i creu que si la llei no preveu aquest extrem és perquè el legislador no ho va voler.L'escrit recorda que si bé la condemna és greu, Sànchez ja ha gaudit de diversos permisos penitenciaris i sortides a través del 100.2 i sempre ha tornat a la presó, permisos i sortides que el mateix jutjat de vigilància penitenciària número 5 han avalat anteriorment.Per això, la defensa de Sànchez demana revocar la providència d'aquest dimarts del jutjat i tornar a Sànchez la classificació en tercer grau. Si el jutjat no ho fes, l'advocat demana que s'anul·li la providència per absència de motivació. Segons Pina, la providència no exposa els motius de la suspensió del tercer grau, més enllà de la petició feta pel fiscal, i per això no hi ha arguments per rebatre. Per això, demana que s'anul·li l'anterior providència i se'n redacti una de nova més argumentada.

