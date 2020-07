La justícia argentina cita Martín Villa a declarar per crims contra la humanitat

La justícia argentina ja té data per a prendre declaració indagatòria a Rodolfo Martín Villa: el pròxim 3 de setembre. Així ho ha explicat aquest dilluns eldiario.es , alhora que ha publicat els delictes dels quals està acusat l'exministre: homicidi agreujat en un context de crims contra la humanitat durant la Transició per matances com les dels Sanfermines del 78 o els successos de Vitòria.La presa de testimoni serà per via telemàtica i l'acusat haurà d'acudir a la "representació consular o ambaixada argentina a Espanya", tal com ha informat la Coordinadora estatal de suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme (CeAQUA). El 2014, la jutge María Servini va ordenar detenir Martín Villa i des d'aquell moment aquest ha estat al punt de mira."Veient els qui m'acusen, estic molt tranquil", va dir Martín Villa el juny de 2017 quan va ser condecorat pel rei Felip VI juntament amb els exparlamentaris de les Corts Constituents del 1977. Les víctimes del franquisme expressen el "desig de què finalment el citat acte processal pugui celebrar-se", sobretot després de diversos intents de Servini per interrogar Martín Villa i l'"obstaculització constant de l'Estat per impedir-ho", subratllen des de CeAQUA."Esperem que Martín Villa, tal com ha expressat en reiterades ocasions, compleixi amb la seva obligació i es personi en la data indicada perquè les autoritats judicials argentines puguin prendre-li declaració", assenyalen des de la coordinació de suport a la Querella.

