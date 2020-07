El Govern desconfina Lleida després de la davallada dels contagis

La ciutat de Lleida i sis municipis del Segrià deixaran d'estar confinants aquest dijous després de 16 dies. El Govern considera que la davallada dels contagis és prou significativa com per ordenar acabar amb el tancament domiciliari dels set municipis.Aquestes localitats quedaran en la mateixa situació restrictiva que la resta de la comarca del Segrià i de Barcelona, amb limitació de la mobilitat i topalls en el nombre de persones que es poden reunir.Aquest dimecres, la taxa de reproducció de l'epidèmia, la taxa Rho, s'ha situat en l'1, que vol dir que l'epidèmia no creix. Tot i aquesta millora en relació les setmanes anteriors, Vergés ha alertat que la situació "continua sent complicada", que es manté la transmissió comunitària i que la situació als hospitals és "greu". "En cap cas estem parlant que ja s'ha acabat tot", ha manifestat. Vergés ha indicat que la corba s'ha aplanat però que "la pressió hospitalària" a la demarcació és "molt alta". Ara mateix hi ha 189 ingressats als centres lleidatans, 23 dels quals a la UCI.Em aquest sentit, el Paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha apuntat aquest dimecres que ha transmès a la consellera Vergés la necessitat que l'executiu català trobi "una estratègia que minimitzi els riscos per a la salut i els riscos per a l'economia". Les paraules de Pueyo arriben després que el gremi de restauradors s'hagi manifestat pels carrers de Lleida protestant pel tancament dels negocis.

