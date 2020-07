Rufián planta cara a les burles d'una diputada de Vox a la xarxa

Ho tornarem a fer https://t.co/dUpEfjLf35 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 29, 2020

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha carregat contra les burles de la diputada de Vox Macarena Olona a Twitter. La rèplica ha arribat després que la lleidatana hagi citat el vídeo de Rufián amb les últimes declaracions de Junqueras abans de reingressar a la presó de Lledoners després que el jutge suspengués el tercer grau penitenciari dels presos.Olona va respondre amb un comentari burleta "Ho tornarem a fer", mostrant-se escèptica i crítica a la intenció dels presos polítics de mantenir el seu discurs independentista tot i la nova doctrina que els vol aplicar la Fiscalia. És per això mateix que Rufián ha volgut respondre Olona a través d'una piulada.Rufián, ha assegurat en el seu torn de rèplica al Congrés dels Diputats, durant la sessió d'aquest dimecres, que "hi ha un poder judicial que ens ha declarat la guerra a nosaltres i a vostès i amb un fil de piulades i la intervenció d'Asens li puc assegurar que no ho frenem".El republicà ha explicat que la diputada Montser Bassa li ha explicat que l'advocat de Dolors Bassa li ha dit que faci la maleta perquè tornarà a la presó: "Nosaltres els hi demanem que no callin davant d'això". En aquest sentit, ha dit que els "apòstols de com pitjor millor ho estan celebrant i l'ull per ull significa que ens quedarem tots cecs". "Si seguim així, president, ens n'anem tots al carall", ha dit.

