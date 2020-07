El Congrés aprova el dictamen econòmic de la Comissió per a la Reconstrucció

El document social va comptar amb 172 vots a favor davant dels 175 en contra. La part de Sanitat va tenir 256 vots a favor, 88 en contra i tres abstencions. La de la UE, 276 suports i 59 vots en contra. La votació més ajustada va ser, precisament, la de reactivació econòmica: 169 vots favorables i 168 en contra amb 11 abstencions.Vox, que va abandonar la comissió de reconstrucció i no va participar en les seves votacions, va vetar els quatre documents del dictamen final mentre el PP només va donar suport als de Sanitat i la UE.Els serveis jurídics van decidir, després de comprovar l'error, que el vot no es podia comptabilitzar i que, per tant, s'havien de corregir els resultats. Com a conseqüència, es va produir un empat a 168 i el reglament obligava a repetir la votació.Els resultats de les votacions dels altres dos dictàmens, el de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica i el de Polítiques Socials i Sistema de Cures també van quedar modificats per l'anul·lació d'aquest vot, però en aquest cas el resultat final no es va veure alterat.