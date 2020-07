«Watchmen» lidera les nominacions als Emmy 2020, marcats pel coronavirus

La minisèrie d'HBO Watchmen, que tracta sobre el racisme als Estats Units, lidera les nominacions als Premis Emmy amb 26 candidatures. Aquests seran els primers premis de la indústria cinematogràfia i de les sèries que s'entregaran durant la pandèmia del coronavirus.En segon lloc, la comèdia The Marvelous Mrs. Maysel ha obtingut 20 nominacions, el thriller criminal Ozark i el drama Succession sobre la lluita d'una família propietària d'un conglomerat de mitjans, han empatat amb 18 nominacions.La plataforma Disney+ ha entrat a formar part de les nominacions i la sèrie The Mandalorian, protagonitzada pel xilè Pedro Pascal, n'ha aconseguit 15. Apple TV+, que també ha debutat en aquesta edició, ha obtingut 18 nominacions, una de les quals pel seu drama The Morning Show amb Steve Carrell i Jennifer Aniston, que també estan nominats.La cerimònia dels Emmy se celebrarà el 20 de setembre virtualment. La pandèmia de la Covid-19, que s'estèn amb força als Estats Units, no permetrà fer l'habitual cerimònia d'entrega dels premis.Tot i que alguns programes no van poder entrar al període d'elecció per als premis d'aquest any a causa dels canvis en el calendari televisiu dels darrers mesos, l'Acadèmia nord americana de la Televisió va rebre un nombre rècord d'inscripcions per aquest any.El perquè del lideratge de Watchmen es troba en les protestes derivades de la mort de George Floyd per brutalitat policial. "El 2020 no es redueix a la crisi sanitària mundial, sinó que estem sent testimonis d'una de les majors lluites per la justícia social de la història i és el nostre deure utilizar aquest mitjà per al canvi", ha afirmat el president de l'Acadèmia, Franck Scherma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor