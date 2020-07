Les obres de connexió dels tramvies per la Diagonal començaran a inicis del 2021

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat impulsar les obres de la unió dels tramvies per l'avinguda Diagonal, una mesura per la qual ja hi havia acord polític. El conseller de Territori, Damià Calvet, i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, han anunciat l'impuls de la primera fase del projecte, que se centrarà en la connexió entre Sant Adrià de Besòs i Verdaguer.A la pràctica, doncs, es tracta d'un allargament de la T4. El projecte sortirà a licitació pública durant l'últim trimestre del 2020 i segons ha anunciat Calvet està previst que les obres comencin a principis de 2021. Un cop iniciades, tindran una durada de 21 mesos i mig.El cost de les obres serà de 45 milions d'euros -aportats per la Generalitat- i suposaran la creació de tres noves parades a Verdaguer, Sicília i la Monumental. El nou tram tindrà una allargada d'1,8 quilòmetres i les obres suposaran el canvi d'ubicació de l'actual parada de la Plaça de les Glòries. Es compraran tres tramvies addicionals i un cop enllestides les obres suposaran un increment de 19.000 viatges al dia.Quan el gener del 2019 l'Ajuntament va aprovar la connexió dels tramvies per la Diagonal, ho va fer amb un acord que preveia incrementar la "presència pública" en la gestió de la infraestructura, actualment en mans privades. Ni Calvet ni Sanz han especificat avui qui serà el gestor dels tramvies. El conseller ha assegurat que les administracions no estan "lligades" a l'obligació que el sistema de transport sigui 100% públic, mentre que la tinent d'alcaldia ha defensat que l'Ajuntament sempre defensarà que el projecte sigui el millor possible per a l'àmbit públic.Calvet ha insistit que la decisió sobre la titularitat del tramvia s'haurà de prendre en una comissió tècnica, de la qual formen part l'Ajuntament, el Govern i l'Autoritat del Transport Metropolità.Sanz ha destacat que "no hi ha millor moment" per tirar endavant el projecte perquè una inversió d'aquest tipus per motius de "salut, foment el transport públic i ocupació" i ha celebrat "màxim consens" entre les administracions. Sanz ha detallat que a les obres d'infraestructura, a càrrec de la Generalitat, s'hi uniran les d'urbanització de la zona, que tindran un cost d'uns 35 milions d'euros.En aquest sentit, ha assegurat que el projecte planteja "una nova avinguda Diagonal més verda" i amb "més comerç". "És una proposta redueix els fums i el cotxe però que incrementa el verd i els espais d'estada i passeig", ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor