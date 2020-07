Els usuaris de dues rodes, «en risc» pels nous elements urbans de Barcelona

L'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes (ANESDOR) demana a l'Ajuntament de Barcelona que reconsideri la política d'instal·lar obstacles que poden suposar riscos per a la seguretat viària. Darrerament, el consistori ha situat nous elements de mobiliari urbà, com blocs de formigó o pintura a l'asfalt, que poden agreujar la possibilitat de produir-se accidents, així com la seva gravetat.Segons l'Organització Mundial de la Salut, els motoristes i ciclistes formen, juntament amb els vianants, els usuaris vulnerables del trànsit. És per això que ANESDOR considera necessari que s'apliquin mesures per a millorar la seva seguretat, en lloc de proposar-los nous riscos: pacificar el trànsit, ampliar les zones 30 km/h fora de les grans artèries o permetre als motoristes de circular pel carril bus.El secretari general d'ANESDOR, José María Riaño, explica que a Barcelona centenars de milers de ciutadans es desplacen diàriament amb un vehicle de dues rodes. "Ubicar elements que posen en perill la vida de milers de ciutadans és inacceptable", denuncia Riaño.A més, des de l'associació manifesten el seu descontentament per la recent reducció d'11.600 places de pàrquing per a motos a les voreres els darrers mesos. Tot i que l'Ajuntament ja ha anunciat la creació de noves places específiques a la calçada, i que negociarà tarifes reduïdes amb els pàrquings, ANESDOR considera aquestes mesures insuficients.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor