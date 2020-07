Un diputat del PSC equipara la Plataforma per la Llengua amb Vox

🤔 @arnauramirez, equiparar-nos amb un partit d'extrema dreta és insultar la trajectòria demòcrata i catalanista del teu partit @socialistes_cat, els catalanoparlants que han patit i patim la repressió lingüística i als nostres més de 21.000 socis. Esperem rectificació immediata. https://t.co/4yUs34huFN — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) July 29, 2020

Sou el mateix que VOX. https://t.co/At1zBAF1oG — Arnau Ramírez 🏳️‍🌈 (@arnauramirez) July 28, 2020

David, no assenyalem pas que l'entrevistat respongui en castellà. Demanem que el que diu es tradueixi simultàniament o se subtituli en català. És una de les reclamacions que fem aquí 👇https://t.co/Wy5lVKyAKH — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) July 29, 2020

El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, Arnau Ramírez, ha equiparat la Plataforma per la Llengua amb el partit d'extrema dreta Vox a través d'una piulada a Twitter. L'òrgan lingüístic ha demanat una rectificació a la qual el socialista s'hi ha negat.La plataforma reclamava "aturar la castellanització" de TV3 arran de l'entrevista al cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa. El líder de Ciutadans va respondre totes les preguntes en castellà i l'entitat reclamava que la televisió pública ni tan sols el subtitulava per a tots els nordcatalans que no parlen la llengua estatal.És en aquest context que Ramírez va respondre la piulada de la Plataforma comparant-los amb Vox. L'entitat reclama la subtitulació del català si es presenten entrevistes, converses o altres continguts en llengua castellana, tal com van voler precisar en una altra piulada.

