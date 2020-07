La vacuna més avançada dels EUA contra el coronavirus produeix una immunitat efectiva en animals

La companyia nord-americana Moderna ha anunciat que dues dosis d'ARNm-1273, el seu candidat a vacuna contra la COVID-19, produeixen una "robusta resposta immunològica" i una protecció en animals -primats- contra la infecció per SARS-CoV-2.En l'estudi, publicat a la revista The New England Journal of Medicine, la immunogenicitat i l'eficàcia protectora es van avaluar després d'un programa de vacunació de dues dosis de 10 o 100 gu de dosi d'ARNm-1273 o d'un control administrat amb quatre setmanes de diferència. Quatre setmanes després de la segona vacunació, es va desafiar als animals amb altes dosis de SARS-CoV-2 per via intranasal i intratraqueal.Després de dues vacunacions, la resposta immunològica observada en aquest estudi amb primats no humans va ser consistent amb l'estudi de Fase 1 en humans de l'mRNA-1273. La vacunació també va conduir a un augment significatiu de les respostes de les cèl·lules T, principalment de les cèl·lules T CD4 Th1.

