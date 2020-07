Sánchez es renta les mans per l'actuació de la fiscalia contra els presos polítics

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha emmarcat aquest dimecres a l'"autonomia" de la Fiscalia la petició del ministeri públic, que va atendre la jutge de vigilància penitenciària, de suspendre el tercer grau per als presos polítics . D'aquesta forma, en el debat sobre la reconstrucció al Congrés, s'ha rentat les mans després de no haver intervingut -té mecanismes legals per fer-ho- per estovar la posició de la Fiscalia, un organisme jeràrquic, amb una Fiscal General nomenada pel consell de ministres.Tot i les fortes crítiques de Gabriel Rufián, Laura Borràs i Albert Botran, el president espanyol ha renovat el seu "compromís" pel diàleg per resoldre el "conflicte polític". Rufián ha afirmat que Espanya put a "toga rància i esquerra cobarda", Borràs ha clamat per una "reconstrucció" d'una Justícia que actua amb ànim de "venjança", i Botran ha recordat la qualitat de presos polítics dels polítics afectats. Jaume Asens, portaveu de Podem, ha afirmat que "no és justícia, és venjança". Pablo Casado, del PP, ha carregat contra les piulades del vicepresident Pablo Iglesias , a qui ha atribuït proximitat als presos.Davant les referències al fet que la Fiscalia depèn d'ell, cosa que ell va recordar en campanya, ha indicat que tan sols dos dies després d'haver dit allò ja va admetre que havia estat un error. "No les vaig fer en el meu millor dia, l'endemà vaig dir que em vaig equivocar i vaig reivindicar l'autonomia de la Fiscalia en la qual crec i que practico", ha contestat el president. El seu govern va fer fiscal general l'exministra Dolores Delgado.Sánchez ha reafirmat el "compromís" amb el diàleg per resoldre el conflicte català ("serà una legislatura fructífera i de diàleg", ha dit) i també ha mostrat el seu suport a la Generalitat per fer front als rebrots de coronavirus.

