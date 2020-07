Desallotjades 750 persones a Barcelona en la primera nit de batudes contra el botellot

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat la passada nit un total de 750 persones d'espais públics de Barcelona per estar fent botellot. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha informat de la dada després de la reunió de la Junta de Seguretat Local.Batlle i el director dels Mossos, Pere Ferrer, han assegurat que els dos cossos policials han intensificat l'actuació contra el consum d'alcohol al carrer després de la prohibició anunciada pel Govern. La Generalitat ha assenyalat el botellot com una de les principals activitats de risc a l'hora de propagar els contagis de la Covid-19 i la mesura de prohibició expressa ha entrat en vigor fa menys de 24 hores. A Barcelona, el botellot ja està prohibit per les ordenances municipals, però no passa el mateix en altres municipis.Les actuacions d'aquesta passada nit s'han concentrat a la platja de Sant Miquel, on s'han desallotjat 300 persones, la platja de la Nova Icària (100), la plaça dels Àngels (100), la plaça Sant Miquel (50), els Búnkers del Carmel (50), el Castell de Torre Baró (100) i la plaça Ángel Pestaña (50).Batlle ha xifrat en una trentena les sancions interposades per beure alcohol a la via pública. La multa per aquesta infracció pot arribar als 100 euros però es pot veure reduïda a 15 si es paga d'immediat.Els fets delictius han caigut un 42% a Barcelona durant el primer semestre de l'any, en comparació amb el mateix període del 2019. Durant el mateix període, a Catalunya el descens delinqüencial s’ha situat en un 30,46%. Barcelona és la regió policial amb més reducció de fets delictius respecte a la resta del país. Durant l'etapa de confinament, el descens de delictes va ser del 70%.De gener a juny de 2020 s’han registrat a la ciutat 65.873 delictes, mentre que en el primer semestre del 2019 n'hi va haver 113.640. Durant el 2019, a la ciutat es van denunciar una mitjana mensual de 18.940 fets, mentre que aquest any és de 10.979. Pel que fa les detencions, durant el primer semestre de l’any s’han situat en un descens del 25,5%, concretament, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han fet 8.420 detencions.Les dades les han presentat aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, després de la reunió de la Junta de Seguretat Local, presidida per l'alcaldessa, Ada Colau.Entre els delictes que més han baixat destaquen els furts, amb un descens del 56,5%, (de 67.009 el 2019 a 29.146 el 2020). Els robatoris amb força han baixat un 38% (de 10.744 el 2019 a 6.661 el 2020) i els robatoris amb violència i/o intimidació un 32,8% (de 7.047 el 2019 a 4.981 el 2020). )."Les estrictes mesures de seguretat establertes per l’impacte de la pandèmia han suposat que enguany el nombre de turistes que visiten la ciutat s’hagi reduït notablement i en conseqüència aquest tipus de tipologia delictiva", asseguren la Generalitat i l'Ajuntament. Les administracions també atribueixen el descens dels furts a les normes de distància social i ús de la mascareta per evitar el contagi de la malaltia.Els delictes contra les persones han experimentat un descens del 10,9% respecte els sis primers mesos de l’any passat, de 4.981 a 4.439 al 2020. En els tipus delictius més rellevants es troba el descens del 26,5% del delicte de lesions, la baixada d’un 8,4% de les agressions i abusos sexuals, i pel que fa a les coaccions una disminució del 13,3%. En relació amb els homicidis a la ciutat, durant el primer semestre s’han registrat nou casos, sis més que l’any passat en la mateixa franja.Durant l’estat d’alarma la comissaria de Ciutat Vella va ser la que va liderar el descens de fets delictius en un 78,04%, seguida de l’Eixample en un 77,98% i Sants-Montjuïc en 61,74%.Els que sí que han pujat són els delictes de violència masclista, que durant els primers sis mesos del 2020 han experimentat un ascens del 5%. Durant el període del confinament, però, aquests casos van experimentar una variació negativa del 2,6%.Des del dia 14 de març les denúncies per amenaces es van reduir un 12,1%, arribant a les 204 denúncies, també les relacionades amb maltractaments van disminuir un 1%, amb un total de 202 casos i les coaccions van passar de 34 casos del 2019 a 22 enguany, una reducció del 35%. Per contra, els trencaments de resolucions judicials en el marc de les ordres de protecció envers aquestes víctimes van augmentar un 44,8%, situant-se en 84 casos a la capital catalanaLes administracions assenyalen que la impossibilitat de sortir de casa i el fet de compartir espais amb l’agressor durant un període sostingut en el temps, va comportar en molts casos que les víctimes no tinguessin, no només la possibilitat física de poder evitar aquestes situacions, sinó tampoc les eines necessàries per poder fer-ho, ni l’empoderament per prendre la decisió de denunciar.Durant els primers sis mesos de l’any han disminuït en un 43,7% les infraccions de les ordenances municipals de Barcelona. Destaca la disminució dels 55% de les infraccions de l’Ordenança per fomentar i garantir la convivència que passen de les 23.777 de gener a juny del 2019 a les 14.754 del mateix període d’aquest any.Les infraccions per beure alcohol al carrer han estat un 26,5% menys que en el mateix període de l’any anterior, mentre que s'han denunciat un 70,4% menys d'infraccions per venda ambulant.L'Ajuntament tmabé ha presentat aquest dimecres les dades de l'enquesta de victimització, que que recull les informacions que aporten les persones que s’han vist afectades per delictes. Els fets delictius als quals fa referència són del 2019 però les respostes dels enquestats són del 2020 i reflecteixen un lleuger descens de l'índex de victimització que se situa en el 30,9%.Això vol dir que un de cada tres barcelonins s'ha sentit víctima d'un fet delictiu. És en l’àmbit de la(23,7%), seguit dels fets contra els vehicles (8,2%). Els casos relacionats amb el propi domicili afecten a un 3,5%.En l’àmbit de la seguretat personal, la majoria són per robatoris de bossa o cartera, seguits per l’intent de robatori i amenaces i intimidacions. Pel que fa a les, afirma haver-les patit un 0,6% dels entrevistats, un 1,1% de les dones i un 0,1% dels homes.Entre les persones que declaren haver estat víctimes de delictes, només un 19,5% asseguren haver denunciat els fets. Les dades arriben després que la setmana passada l'Ajuntament fes públics els resultats de l'enquesta del Baròmetre Municipal, en què la inseguretat continua apareixent com a primera preocupació dels veïns. Ara bé, la tendència és a la baixa ja que és assenyalat com el principal problema pel 17,6% dels veïns, mentre que al desembre el percentatge era del 27,4%.Durant la presentació de les dades, Batlle ha fet referència a la nova comissaria del carrer Aragó. Un espai que el conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar sense el consens de l'Ajuntament , tot i que les dues administracions havien marcat com a prioritat compartir espai. "No tindrem cap inconvenient a poder-hi col·laborar", ha assegurat el tinent d'alcaldia.Batlle i Ferrer també han assegurat que els dos cossos policials ja treballen per millorar els protocols de coordinació i comunicació en casos de desnonament, que preveuen que augmentin a causa de l'epidèmia. Alhora, Guàrdia Urbana i Mossos també intensificaran les actuacions contra pisos ocupats per fer-hi "activitats delictives". Els Mossos han xifrat en 51 els immobles on s'està produint aquesta situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor