Altafulla, l'altra cara turística de la moneda, veu bones previsions per a l'agost

Si les perspectives del sector turístic són ben magres a Salou, Cambrils i la Pineda -el principal pol d'atracció de visitants a la província-, en altres indrets del Camp de Tarragona sí que s'omplen hotels. És el cas d'Altafulla, un municipi més habituat al turisme local i de petites dimensions.Ara fa un mes, de fet, que Altafulla torna a comptar un altre estiu amb el seu trenet turístic. A diferència de Tarragona, que enguany no n'ha convocat la licitació, el poble veí sí que l'ha vist necessari malgrat la davallada de visitants estrangers reprendre aquest servei.La regidora de Turisme, Natalia Sanz, explica que en el seu cas l'han enfocat com un "transport públic no només encarat a turistes". Enguany ha canviat el model i és més atractiu per als residents ja que connecta el poble amb la platja. "La gent del poble ens el reclamava", afirma, i és per això que en la nova llicència hi han afegit més parades i abonaments. "Porta més trànsit enguany que l'any passat", destaca Sanz.A Altafulla els caps de setmana "s'està treballant molt" i entre setmana "hi ha alegria". "No és un estiu típic", reconeix la regidora, però "les dades no són tan catastròfiques com ens les esperàvem". La decisió dels governs britànic, francès i alemany de desaconsellar viatjar a Catalunya no ha perjudicat en excés aquest municipi, fins i tot "el turista francès no ve tot el que voldríem però està venint".Per contra, compten amb un creixement important de bascos, navarresos i barcelonins. "Entre setmana els hotels estan a un 30 o 40% d'un estiu normal", assenyala. Des de l'Ajuntament han fet una campanya turística però sempre pensant en un públic que ara mateix defuig les destinacions massificades.Jordi Ferré, director d'Altafullamar Hotel, coincideix amb el govern municipal en què "dins la gravetat de tot plegat som força positius". "És un destí turístic que mai ha estat massificat, tenin molt de client directe, fidelitzat, mai hem treballat amb touroperadors a diferència de Salou". "El que fa uns anys era arriscat com a poble ara té els seus fruits", destaca Ferré.En aquests moments, catalans, bascos i aragonesos aprofiten per "escapar-se" i fins i tot omplen els hotels en cap de setmana. "Hi ha molta gent que fa escapades més curtes diverses vegades perquè potser no fan vacances a un altre lloc", afirma. "És un còctel de coses, la confiança, que no hi hagi brots a la zona...", conclou. Per això considera que "les previsions són prou bones" de cara al mes d'agost.

