VÍDEO El primer orgasme de la història del cinema

Hi ha orgasmes mítics en la història del cinema, com el protagonitzat per Meg Ryan al film Cuando Harry encontró a Sally. Ara bé, l'orgasme que va marcar un abans i un després en les pel·lícules és el de Hedy Lamarr a Éxtasis.I és que va ser la primera vegada que s'explorava i es mostrava el plaer femení en un film comercial. A la pel·lícula, dirigida per Gustav Gustav Machatý i estrenada el 1933, es pot veure com la protagonista (Hedy Lamarr) arriba al clímax amb un noi que ha conegut fa poc i amb qui descobreix, per fi, el sexe després de viure un matrimoni infeliç.Com us podeu imaginar, amb aquest argument i les escenes pujades de to que contenia, el film va tenir molts problemes per ser projectat en sales de cinema. A Alemanya, per exemple, no es va estrenar fins al 1935 i van obligar a caviar-li el títol. Va passar de dir-se Éxtasis a Sinfonía del amor.A més a més, la reputació de Hedy Lamarr va quedar malmesa durant anys, ja que en aquella època –als anys 30- estava mal vist que una dona exhibís el seu cos.Us deixem amb la polèmica escena.

