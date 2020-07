Les associacions de veïns de Barcelona s'oposen a una ampliació de terrasses «contrària a la salut»

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ha reclamat a l’Ajuntament de la ciutat que es recuperi l’espai públic perdut per l’ampliació de les terrasses que va decretar després del confinament i que es mantindrà fins al 2021 . Els signants exigeixen al consistori que redueixi de forma immediata el nombre màxim de taules dels establiments, que retalli una hora de l’horari màxim d’obertura i que es decideixi amb els sectors implicats una sortida consensuada. També reclamen una inspecció que garanteixi el compliment de la normativa i que s'impulsin mesures per a una ciutat "sostenible", afirmen.En un document signat per entitats com SOS Enric Granados, Catalunya Camina o Carrers per Tothom, retreuen al consistori barceloní un “enfocament excessivament econòmic” de la mesura. Diuen que, per contra, “podria generar problemes sanitaris” i que “agreuja les problemàtiques existents en espais ja massificats o turistificats”.Així, la FAVB defensa que la reobertura descontrolada de terrasses ha fet que la ciutadania patís una progressiva pèrdua d’espai lliure d’ús públic. Amb això, expliquen que de forma natural es provoquen aglomeracions de consumidors que porten mascareta ni mantenen la distància de seguretat. D’aquesta manera, manifesten que això fomenta la transmissió de càrrega vírica entre els clients i també els vianants que circulen prop d’ells. Aquest fet, segons asseguren, va en contra de les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries.La federació d'entitats veïnals també es queixa de la contaminació acústica que generen les terrasses, sobretot al vespre i la nit, tal com afirmen. “En aquest context d’estrès, l’afectació del soroll sobre el veïnat pot ser encara pitjor”, assevera l’entitat. A més a més, també veuen malament que s’hi fumi. Creuen que haurien de ser espais 100% lliures de fum perquè, argumenten, el risc de contagi de coronavirus en aquests casos augmenta tant per als fumadors com per les persones de l’entorn.La FAVB també assenyala l'incompliment de les normes, diuen, per part dels restauradors. L’entitat veïnal assegura que el decret d’ampliació de terrasses de l’Ajuntament de Barcelona ha generat, segons afirmen, l’ocupació d’espais il·legals. Diuen que el fet que els propietaris dels establiments interpretin laxament o, directament, infringeixin la normativa “posa en risc la salut de la població i agreuja problemes endèmics de convivència, accessibilitat i mobilitat”, conclouen.

