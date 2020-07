«Quan el meu fill sigui gran li ensenyaré les notícies de quan em van fer fora de la piscina per alletar-lo»

Fa uns dies Sandra Zamorano explicava ael que havia viscut en una instal·lació esportiva de Montcada i Reixac: la van enviar als vestuaris alletar el seu fill de sis mesos en lloc de fer-ho a la piscina. Des d'aleshores, el seu cas s'ha viralitzat i ha aparegut a diversos mitjans de comunicació nacionals i estatals."No m'ho esperava", explica Zamorano i afegeix, "m'he guardat totes les notícies i els enllaços per ensenyar-li al meu fill quan sigui gran". Fins i tot, assegura, "he imprès algunes notícies, perquè també les tingui en paper". I és que el seu cas ha arribat a televisions autonòmiques com la de Telemadrid, entre d'altres.Tot i alguns comentaris contraris per les xarxes socials, "la gran majoria m'han mostrat suport", perquè tal com insisteix, "és una cosa natural i dona igual on es doni el pit". Admet que és "pudorosa", però que "havia de sortir a defensar un dret com el de la lactància materna".Finalment, després de diversos dies confessa que ha desconnectat del mòbil, perquè "era una bogeria".Coincidències de la vida, com diu Zamorano, "l'altre dia estava en una altra piscina i se'm va asseure al costat una dona i li va donar el pit al seu fill. I no va passar res". No es coneixien de res i "tampoc m'havia reconegut" per tota la reacció mediàtica generada, però "com un exemple de naturalitat" i recorda que ens trobem "al segle XXI".Unes paraules de la jove de Montcada que subscriu el pediatra i vocal de la Societat Catalana de Pediatria, Pepe Serrano. "En la lactància materna tot són avantatges", diu. I continua: "És una disponibilitat total, no es corre el risc que es contamini com sí pot passar amb l'artificial, conté substàncies biològicament actives i que, ara per ara, no es poden aconseguir totes en una llet artificial. A més, té precursors de defenses que afavoreixen la immunitat davant infeccions, no només gastrointestinals, també respiratòries".Serrano recalca la importància d'aquest acte natural i afegeix que també té beneficis per a les mares, ja que "tenen un risc més baix de patir càncer de mama i ovari i diabetes".El doctor, amb tres dècades d'experiència en la pediatria, garanteix que "costaria anys trobar algun inconvenient de la lactància materna" i qualifica "d'esfereïdor" que es faci fora algú d'algun lloc per alletar el seu bebè, així com que hi hagi "cubicles" dissenyats amb aquesta finalitat."S'hauria de poder practicar on sigui quan el nen tingui gana. Ningú s'ha d'amagar per fer-ho". Serrano. Però admet que casos com el de la Sandra Zamorano "sortosament" no són "habituals" i "afortunadament, quan apareixen se li dona ressò".

