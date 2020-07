Una dona, ferida crítica en l'incendi d'un pis al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en un pis del Vendrell ha estat intencionat. Les dues principals ferides, una d'elles en estat crític, són dues dones de la mateixa família. Ara s'investiga si alguna persona podria estar implicada en les causes del foc. Els Bombers han rebut l'avís a les 4.08 hores d'aquest dimecres per un foc al carrer del Mig.En arribar, els Bombers han comprovat que el foc afectava un pis de la quarta planta i estava totalment desenvolupat. Poc després de les 4.30 hores s'ha donat per controlat. En les tasques d'extinció han treballat cinc dotacions de Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les dues dones cremades i una tercera persona per inhalació de fum.

