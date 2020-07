Un mort en xocar amb la furgoneta contra un camió a Blanes

Un veí de Blanes (Selva) de 63 anys ha mort aquest dimecres quan la furgoneta que conduïa ha xocat frontalment amb un camió. L'accident ha tingut lloc a la GI-682 poc abans d'arribar a la rotonda dels Focs (a l'alçada del cementiri municipal). S'investiguen les causes de l'accident, però segons les primeres hipòtesis, la víctima hauria envaït el sentit contrari i ha col·lidit contra el camió.L'home ha quedat atrapat a dins el vehicle i els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Policia Local de Blanes ha fet la prova d'alcoholèmia al conductor del camió, que ha donat negatiu. El sinistre ha obligat a tallar la GI-682 i ha provocat nombroses retencions. La circulació no s'ha pogut restablir del tot fins a quarts d'onze.L'accident mortal ha tingut lloc poc després de dos quarts de nou del matí a la GI-682, la carretera d'accés a la Costa Brava, poc abans d'arribar a la rotonda dels Focs. La furgoneta que conduïa la víctima mortal ha xocat frontalment contra un camió que circulava per l'altre carril.El conductor, un veí de Blanes, ha quedat atrapat entre la ferralla i se l'ha hagut d'excarcerar. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort poc després. El conductor del camió ha resultat il·lès.La Policia Local s'ha desplaçat fins al lloc dels fets perquè, en aquest punt, la GI-682 és tram urbà. Els agents han tallat el trànsit en els dos sentits de circulació i ha fet la prova d'alcoholèmia al conductor del camió, que ha donat negatiu. La Policia Local, que és qui s'encarrega de la investigació, també ha pres declaració a diversos testimonis que han presenciat l'accident.El tall del tram de la GI-682 s'ha allargat durant una bona estona, i ha provocat llargues cues i retencions. Després d'una estona, els agents han habilitat un carril de circulació per descongestionar la via. El trànsit s'ha reobert del tot cap a dos quarts d'onze del matí.

