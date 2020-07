Absolts els acusats que s'enfrontaven a 46 anys de presó per violar en grup una noia a Girona

L'Audiència ha absolt els dos acusats que s'enfrontaven a 46 anys de presó cadascun per violar en grup una noia a Girona la matinada del 21 de gener del 2017. La sentència conclou que "no ha quedat acreditat que els acusats, actuant sols o conjuntament amb una tercera persona, subjectessin la víctima i l'obliguessin a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat".El tribunal apunta que, al llarg del procediment, la víctima ha incorregut en "contradiccions" i "discordances importants" que fan impossible "demostrar" l'acusació "més enllà de tot dubte raonable".L'Audiència imposa una multa de 240 euros a un dels acusats per furtar-li el mòbil a la víctima.Al final del judici, la fiscalia i l'acusació particular van mantenir la petició de 46 anys de presó per a cadascun dels acusats per un delicte d'agressió sexual amb penetració com a autors i dos delictes més com a cooperadors necessaris. També els acusaven del robatori amb violència del mòbil com a coautors. Els acusats van negar els fets i els advocats de la defensa, Carles Monguilod i Narcís Badosa, van sol·licitar-ne l'absolució.

