La Fiscalia demana al Suprem que suspengui les sortides a treballar dels presos polítics

La Fiscalia no rebaixa la pressió. Aquest dimarts ha demanat al Tribunal Suprem que suspengui les sortides a treballar dels presos polítics amb l'article 100.2. Segons ha informat El Periódico, els fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno han sol·licitat a l'alt tribunal que, en base a la resolució de la setmana passada, que canviava les regles del joc en ple partit, anul·li les sortides mentre es resolen els recursos del ministeri públic contra aquest article del reglament penitenciari. Abans del tercer grau, el 100.2 ha permès als líders independentistes sortir habitualment de la presó per treballar o fer tasques de voluntariat.La mesura és complementària a la que va adoptar ahir la jutge de vigilància penitenciària de deixar en suspens en tercer grau d'Oriol Junuqeras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn arran del recurs presentat per la Fiscalia. En un escrit presentat a la sala segona, el ministeri públic informa que ha impugnat els articles 100.2 als jutjats de vigilància penitenciària i, per tant, que han de quedar en suspens mentre s'analitzen els recursos, tal com va establir la setmana passada el mateix Tribunal Suprem.En aquella resolució, l'alt tribunal es va declarar competent per resoldre en apel·lació els articles 100.2 i va dotar de caràcter suspensiu els recursos de la Fiscalia, fent molt més difícil així que els presos independentistes poguessin sortir de la presó amb aquesta via. Ara el Suprem haurà de decidir què fa i, si manté la tendència exhibida fins ara, tot apunta que suspendrà també aquesta opció.

