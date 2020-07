Catalunya suma 969 nous contagis i vuit morts per coronavirus

Catalunya ha sumat 683 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global en 80.655, però puja fins a 93.361 si es tenen en compte les proves serològiques (969 més).Dels casos nous amb prova confirmada, 203 són a la regió sanitària metropolitana sud (138 per PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 181 a la de Barcelona ciutat (tot i que a la capital catalana es registren 239 nous casos per PCR), i 140 a la metropolitana nord. A la regió de Lleida s'han registrat 80 nous casos per PCR o epidemiològicament (61 per PCR al Segrià). Les funeràries han reportat 8 noves morts i el total és de 12.710 defuncions.Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 4.281 ingressats en estat greu. Són tretze més que en l'últim balanç. Actualment, hi ha 89 persones ingressades a l'UCI, una més que en el balanç de fa 24 hores.Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat cinc casos corresponents a aquest 29 de juliol, 274 al 28 de juliol, 687 al 27 de juliol, 432 al 26 de juliol, 491 al 25 de juliol i 1.139 al 24 de juliol.A les residències hi ha un total de 15.660 persones confirmades com a positives. Són 23 més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.948. Són 93 més respecte a les informades ara fa 24 hores.La regió sanitària de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, els casos confirmats per PCR o epidemiològicament han pujat de 181, fins als 21.289. Des de l'inici de la pandèmia, si s'hi inclouen proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 25.601 positius.Tot i això, en les dades per municipis, que només inclouen les proves de PCR, a la ciutat de Barcelona els casos confirmats per PCR han augment de 239 respecte a l'últim balanç, arribant als 19.798. D'aquest total, un correspon a aquest 29 de juliol, 53 al 28 de juliol, 206 al 27 de juliol, 85 al 26 de juliol i 103 al 25 de juliol. Del total de casos, 3.473 corresponen a residències. A la ciutat hi ha hagut, en total, 4.261 morts.Pel que fa al municipi de Montcada i Reixac, que forma part de la regió sanitària de Barcelona ciutat, s'han registrat quatre nous casos confirmats per PCR i el total és de 302. Dotze dels positius han estat en residències. Des de l'inici de la pandèmia, en aquesta ciutat han mort 26 persones per covid-19.A la comarca del Segrià, que també pateix restriccions d'activitats i mobilitat, es comptabilitzen 5.217 casos positius amb PCR, 61 més que en el balanç de dimarts. En total, s'han detectat 437 positius en residències, i 162 persones han mort des de l'inici de la pandèmia.La ciutat de Lleida compta amb 3.606 positius per PCR (42 més), i els altres municipis amb més afectats són Alcarràs, amb 490 (quatre més), i Aitona, que es manté en 198. Almacelles registra 125 casos (quatre més) i Soses es manté en 103.A la comarca de la Noguera, es registren 580 casos confirmats amb PCR (quatre més), 109 dels quals en residències, i un total de 22 morts.A tota la regió sanitària de Lleida hi ha 7.271 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament, 80 més que fa 24 hores. Si es tenen en compte els tests serològics i els casos sospitosos, pugen a 7.576.Figueres compta amb 456 positius per PCR (quinze més), 30 dels quals en residències i un total de 10 morts. A Vilafant sumen quatre nous casos i arriben als 48 positius, dos dels quals en residències, i dos morts.A tota la regió de Girona, hi ha 6.546 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament (49 més), 8.330 si es compten també els sospitosos o positius diagnosticats amb tests serològics.Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat vuit de noves i el total es manté en 12.710 víctimes, de les quals 6.969 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.117 en residències, 807 en domicilis, i 817 no classificades per falta d'informació.Les funeràries han registrat una mort corresponent al 28 de juliol, tres al 27 de juliol, nou al 26 de juliol i 10 al 25 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.Per territoris, a la regió sanitària de la ciutat de Barcelona han mort 4.287 persones, entre positius i sospitosos; a la zona metropolitana nord han mort 2.912 persones; la xifra a la regió metropolitana sud és de 2.377; a la Catalunya Central 1.579 persones mortes; a Girona 825 morts; al Camp de Tarragona registre 400 morts; a Lleida 239 defuncions; a l'Alt Pirineu i l'Aran registren 30 morts, i a les Terres de l'Ebre hi ha hagut 51 defuncions.

