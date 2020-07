Jaime Palomera: «Un sector de JxCat ha bloquejat la regulació dels lloguers per pressions immobiliàries»

"El govern espanyol ha decidit ajornar el problema, endarrerint el pagament del lloguer"

Jaime Palomera és doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i un dels portaveus del Sindicat de Llogaters. El col·lectiu va anunciar fa dues setmanes un acord de proposició de llei per regular el preu dels lloguers amb suficient suport parlamentari per tirar endavant. A última hora, però, l'autoesmena de JxCat -un dels grups impulsors- ha posat en dubte la seva aprovació perquè entenen que la norma queda desvirtuada.Palomera reivindica la regulació de preus per abordar una crisi de l'habitatge que no ha cessat des del 2008 i que ara amenaça amb afectar moltes persones que han patit les conseqüències de la pandèmia.- Fonamentalment el que ha passat es que hi ha un sector -reduït però molt sorollós- dins de JxCat que va posar el crit al cel quan va veure aquesta llei, que ja tenia la validació del departament de Territori i del grup parlamentari. Aquest grup, pressionat per les cambres de la propietat i les agències immobiliàries ha decidit bloquejar una llei que és producte d'un pacte molt ampli. Hi ha veus del Govern que ens reconeixen que dins de JxCat hi ha un grup que reacciona des d'una posició molt ideològica, sense haver llegit la llei, que intenta fer una esmena a la totalitat. Davant d'això, demanem lleialtat a tots els grups i especialment a Presidència. Quim Torra forma part de JxCat i entenem que davant aquestes veus minoritàries però sorolloses el Govern ha de prioritzar l'interès general.- Hi ha pocs dubtes crec. El conseller de Territori, Damià Calvet, està immers en tot el procés de reformulació de Junts per Catalunya. Segurament té vincles amb un sector que no vol modernitzar-se i que no vol entendre que si no es limiten els lloguers tindrem un problema com a societat. Però Calvet i Territori van validar aquest decret perquè saben que és fruit d'una negociació molt llarga i perquè apropa diverses posicions.- Estem esperant data per aquesta reunió i sabem que el president està amoïnat. Ens estem apropant a un abisme perquè crisi tot just acaba de començar. A més, ja veníem d'una crisi de l'habitatge molt forta. Si els lloguers ja eren abusius, ara per a molta gent són inassumibles. El Govern això ho sap i aquest acord és un primer dic de contenció davant d'aquesta crisi. Ja sabem que a l'abril les incidències vinculades al pagament del lloguer es van disparar, així com la taxa de morositat.- La crisi té un impacte molt fort en persones de tota condició. Ens trobem casos de persones afectades per ERTO, treballadors en situació de precarietat sense contractes formals, petits empresaris i sobretot autònoms. El govern espanyol ha decidit ajornar el problema, endarrerint el pagament del lloguer. Això, per a molta gent significa en realitat endarrerir l'impagament.- La llei no és del Sindicat de Llogaters, ni dels arrendadors, ni del Govern. És una llei de tothom perquè hem fet moltes concessions. És una llei de mínims perquè assegura que els preus no poden pujar més i en alguns casos hauran de començar a baixar. És de mínims perquè, segons el que diu l'ONU els preus haurien de començar a baixar entre un 40% i un 50%. Hem destinat molt temps a tancar aquesta llei amb els departaments de Justícia i Territori i amb tots els grups parlamentaris que li han donat suport. Per no parlar de l'exigència de la societat civil. La regulació dels preus la va posar sobre la taula la PAH, força anys abans del naixement del Sindicat de Llogaters.- Aquest argument fa una trampa i no parla de l'oferta que ja existeix. Els darrers mesos l'oferta de lloguer s'ha disparat perquè molts pisos turístics han tornat al mercat residencial, encara que sigui de forma fraudulenta amb lloguers de temporada. A Barcelona el mes passat l'oferta de lloguer va pujar un 62%, segons els nostres càlculs. De poc serveix construir habitatge protegit si es perd habitatge construït perquè se'n va al mercat turístic. D'altra banda, també és important fixar-nos en els habitatges buits. En definitiva, si sumem pisos buits i pisos turístics tenim una bona quantitat de cases que no estan complint la seva funció social. El primer que haurien de fer les administracions és racionalitzar l'ús de l'habitatge ja existent.- És clar. A més, el que ens demostra la història recent és que en tots els països on s'han fet polítiques de creixement de l'ofert a a través de la desregulació, això no ha provocat una caiguda de preus. De fet, han augmentat com mai. Hem viscut una època de booms immobiliaris i també de preus. El problema de l'oferta i el dels preus estan relacionats però un no et soluciona l'altre. Hi ha d'haver unes regles del joc que garanteixin que no es pot especular amb els preus. Tenim molt assumit el dret a l'habitatge i el dret a la propietat privada però enlloc hi ha cap llei que parli del dret a especular. De fet, el dret a la propietat privada està limitat per la seva funció social, tal com diu la Constitució espanyola.- Necessitaríem un procés constituent o una transformació de fons per garantir que l'habitatge estigués a l'altura de la sanitat i l'educació.- Sí. Si l'índex de preus de referència tingués en compte el que cobra la ciutadania, el preu mitjà hauria de baixar un 40% o un 50%. No ho diem nosaltres, ho diuen les Nacions Unides: les despeses vinculades a l'habitatge no haurien de superar el 30% dels ingressos.- Tenim un gran acord i els esforços que ha suposat per a molta gent no es poden menystenir. Hi ha més de 4.000 organitzacions socials molt importants del sector econòmic, social i cultural que hi donen suport, entre les quals Òmnium Cultural i l'ANC. La societat civil ja ha donat el seu aval a la llei. Quan un grup determinat intenta bloquejar la llei no només deixa de banda les famílies que no poden pagar el lloguer, sinó a una majoria social. Nosaltres seguirem reclamant a JxCat i a Torra fins a la votació de setembre que respectin aquest gran pacte de país. Les esmenes presentades no són de tipus tècnic, van a l'arrel de la llei perquè en comptes de limitar fan que sigui molt més difícil regular els preus.- El que fa l'índex és agafar el preu mitjà d'una zona els últims tres anys. Aquest és el topall per no apujar els preus i, en general, la proposició també determina que no es pugui apujar el preu en comparació amb el contracte anterior. Això significa que contenim els lloguers després de sis anys de pujades del 40%. És una llei moderada però és un primer pas necessari. També és important respondre l'argument segons el qual la proposta ataca els petits llogaters.- Des d'aquest petit però sorollós grup que deia, es diu que la llei perjudica petits propietaris pensionistes. Això és fals. El que planteja la llei és que aquella persona pot seguir cobrant, però no apujar el preu més del que ho ha fet fins ara.- A Catalunya tenim el dret civil, que ens habilita per regular el lloguer. Ja passava en l'àmbit rural i ara estem obrint aquesta escletxa en l'àmbit urbà. Al conjunt de l'estat espanyol, el PSOE i Podem tenen un acord de coalició que han de complir. Un govern que vulgui garantir el dret a l'habitatge s'hauria de preocupar perquè les comunitats autònomes tinguin aquesta competència.- Dins de tots els governs hi ha pressions de qui té interessos a curt termini, de vegades des de posicions molt ideològiques. Tant l'entorn de Damià Calvet com l'entorn de Nadia Calviño representen una visió de l'habitatge antiquada que cal començar a canviar. No tinc cap dubte que al Govern i a la Moncloa hi ha una majoria de membres que entenen que és de sentit comú que els preus de lloguer no poden pujar més. I que també cal recuperar l'habitatge que està desviat al turisme, actuar amb l'habitatge buit i moltes altres mesures. El consens està fora de dubte i si la gent segueix pressionant, el govern espanyol, igual que la Generalitat, no podrà bloquejar la regulació dels lloguers. Ara mateix tenim majories socials i parlamentàries que ho fan possible.- La vaga de lloguers ha estat una eina fonamental per donar una solució col·lectiva a milers de famílies, que han pogut negociar lloguers més assequibles, reduccions i condonacions. Hem trobat resistències molt fortes dels fons d'inversió però moltíssima gent s'ha posat en contacte amb les organitzacions que vam impulsar la vaga. No tenim cap dubte que era necessari aleshores i que ho pot ser a curt o mig termini. El missatge també ha estat important per enviar un missatge al govern espanyol. Et puc garantir que al Consell de Ministres es va parlar molt de la vaga. La mesura va fer que s'aprovessin mesures més garantistes de les previstes, com ampliar contractes de lloguer o paralitzar part important dels desnonaments causats per la pandèmia. No és el que buscàvem i és totalment insuficient però molta gent se n'està beneficiant. Tots els governs estan ajornant la gestió del mateix problema: la crisi d'habitatge que ja teníem multiplicada per 10.

