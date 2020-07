El tercer grau, suspès: quan podran tornar a sortir els presos polítics?

Els presos polítics tornen a la casella de sortida. I ara serà més complicat que puguin accedir a algun tipus de benefici penitenciari. La Fiscalia i el Tribunal Suprem van aconseguir dimarts suspendre el tercer grau d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn, que van haver de tornar a entrar a Lledoners. Passarà el mateix en els pròxims dies amb Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull i Jordi Turull, que per ara continuen amb tercer grau i poden passar el cap de setmana fora de la presó i només anar-hi a dormir. Durant uns mesos, els presos van quedar fora de l'abast del Suprem i la Fiscalia, intransigent a l'hora de flexibilitzar la condemna, que havia de veure com els líders de l'1-O sortien de la presó de manera habitual primer amb el 100.2 i després amb el tercer grau. El canvi de les regles la setmana passada per part de l'alt tribunal ha precipitat els esdeveniments. El Suprem s'ha declarat competent per resoldre sobre el 100.2 i ha dotat els recursos de la Fiscalia de caràcter suspensiu, cosa que fa molt més complicada aquesta via que fins ara escapava al control de la sala segona i només ho podia bloquejar un jutge (primer el de vigilància penitenciària i després l'audiència provincial). Amb la resolució del Suprem, els recursos de la Fiscalia al tercer grau també tenen caràcter suspensiu, i ahir se'n va veure una definició pràctica amb la decisió de la jutge penitenciària de Barcelona.Els presos, doncs, tornen a la presó, el ministeri públic, que depèn orgànicament del govern espanyol, no rebaixa la pressió i posa el diàleg entre el PSOE i l'independentisme a la corda fluixa. En aquest escenari, i amb les noves regles fixades pel Suprem, les vies dels líders independentistes per sortir amb regularitat de la presó es compliquen.Els presos tornen a estar en la situació del segon grau, però sense 100.2. Per tant, avui ja no han sortit de la presó, i no ho podran fer fins que les juntes de tractament no es reuneixin per avaluar de nou la seva situació i decideixin què els convé per al seu programa de tractament individualitzat. Mentre això no passi, els presos tindran un segon grau "estricte", sense sortides habituals de la presó. Paral·lelament hi ha els permisos, però només hi poden accedir Sànchez, Cuixart i Forn perquè han complert una quarta part de la condemna.La reunió de les juntes pot ser en els pròxim dies, però tant poden acordar un 100.2 com no fer-ho. Estan formades per funcionaris independents i prenen les seves decisions a partir de criteris tècnics, encaminats a la reinserció dels interns. "Les juntes de tractament estudiaran la nova situació i prendran les decisions que considerin oportunes en el marge de temps que necessitin", apunten fonts del Departament de Justícia consultades perAra com ara, l'aplicació de l'article 100.2 està recorreguda en tots els casos per part de la Fiscalia. Fins a la resolució del Suprem, això no tenia caràcter suspensiu i les sortides a treballar eren vigents fins que un jutge digués el contrari. Ara, però, els recursos de la Fiscalia tenen caràcter suspensiu per tant, el jutge podria suspendre els que tenen concedits fins ara. En última instància, qui hauria de resoldre el 100.2 és el Suprem, que ja l'ha tombat en el cas de Carme Forcadell. Per tant, tot fa pensar que arribat el cas faria el mateix amb la resta de presos.Les juntes de tractament, però, poden proposar -si ho consideren oportú- un nou 100.2 per als presos polítics. És decisió seva a partir de criteris tècnics i no hi ha un termini establert per decidir. En un escenari en què les presons acordin el 100.2, tindria caràcter executiu però la Fiscalia hi podria recórrer amb caràcter suspensiu, i s'hauria de veure quina decisió pren el jutge i si accepta aquesta suspensió mentre estudia els recursos. Si accepta deixar en suspens el 100.2, els presos no podrien sortir de la presó. La Fiscalia ja ha demanat al Suprem que suspengui aquestes sortides mentre es resolen els recursos. El tercer grau de Junqueras, Romeva, Forn, Sànchez i Cuixart està suspès mentre la jutge de vigilància penitenciària de Barcelona resol els recursos que ha interposat la Fiscalia. En els casos de Rull, Turull i Bassa, els fiscals que havien de presentar recurs estan de vacances, però ho faran en les pròximes hores i hauran de tornar a la presó quan ho decideixi el jutjat, seguint el criteri mostrat en els altres presos polítics.Si la jutge considera procedent el tercer grau, aquest es podria reactivar però el ministeri fiscal podria presentar un nou recurs d'apel·lació, també amb caràcter suspensiu, que hauria de resoldre el Suprem. De nou, el tercer grau quedaria suspès a l'espera de la decisió de l'alt tribunal, que ja ha deixat entreveure quin serà el sentit de la seva decisió des del moment que ha tombat el 100.2 de Carme Forcadell. La via del tercer grau, doncs, és complicada.

