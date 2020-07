Colau i els alcaldes metropolitans reclamen al Govern mantenir les beques menjador a l'estiu

Aturar targetes moneder de beques menjador quan més es necessita és greu, vulnera dret a alimentació de milers d'infants i contradiu compromís expressat de mantenir-les.



Alcaldes/ses metropolitans hem escrit carta a consellers @JosepBargallo @ChakirelHomrani exigint rectificació pic.twitter.com/ur0m6LGw9v — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) July 29, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i una trentena d'alcaldes metropolitans, s'han adreçat al Govern per carta per reclamar que la Generalitat mantingui les beques menjador per a infants de famílies pobres més enllà del 31 de juliol. Per això demanen al conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i al titular d'Educació, Josep Bargalló, que facin marxa enrere i deixin sense efecte la instrucció transmesa als Consells Comarcals i al Consorci d'Educació de Barcelona per no oferir beques durant l'estiu."És una vergonya i un escàndol" ha assegurat colau en declaracions a Betevé. En la carta conjunta al Govern, els alcaldes recorden que el Parlament va aprovar una moció del PSC per mantenir les beques menjador. "La instrucció donada és un greu incompliment d'un compromís amb els drets fonamentals dels infants més vulnerables", asseguren.Els alcaldes també recorden que la taxa de pobresa infantil a Catalunya abans de la pandèmia era del 31% i s'estima que a finals d'aquest any s'enfilarà al 34,6%, segons càlculs de Save the Children.Colau també ha recordat que els ajuntaments no han rebut, a diferència, de la Generalitat, cap fons amb recursos de l'Estat per fer front a les conseqüències de l'epidèmia i que, tot i això, han incrementat les ajudes per alimentació i activitats infantils. "Les beques menjador són més necessàries que mai", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona.Entre els firmants de la carta enviada a Homrani i Bargalló, hi ha els alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Castelldefels i Montcada i Reixac. La majoria dels firmants formen part del PSC o de l'espai dels comuns.

