El Govern relaxarà el confinament a Lleida

El Govern modificarà alguna de les mesures que s'estan aplicant a Lleida pels brots de Covid. " Tenim la situació molt més controlada i veiem que la tendència és a la baixa", ha dit a RAC1 Vergés ha explicat que tant ella com el conseller d'Interior, Miquel Buch, es reuniran avui a Lleida amb alcaldes i alcaldesses dels territoris afectats i en el marc del Procicat i faran "una proposta". Tot i aquesta millora, ha alertat que la situació "continua sent complicada", que es manté la transmissió comunitària i que la situació als hospitals és "greu". "En cap cas estem parlant que ja s'ha acabat tot", ha manifestat.Vergés ha defensat que les mesures aplicades al Segrià "han funcionat", tot i que ha reconegut que poden ser "difícils de comprendre per part de tots". Ha afegit però que cal entendre que tot el que s'ha fet té per objectiu evitar situacions pitjors i que un afectació que pot durar uns dies "no duri moltes més setmanes".La consellera ha detallat que ara hi ha "la meitat de positius que són asimptomàtics" i ha afirmat que això demostra que s'està detectant "pràcticament a tothom". S'ha mostrat també satisfeta d'haver "canviat la tendència".Tot i això, ha afirmat que la de Lleida es la situació assistencial que més preocupa arreu del territori.

