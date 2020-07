El Govern porta l'ingrés mínim vital al Constitucional

La Generalitat presentarà un recurs d'inconstitucionalitat a l'ingrés mínim vital del govern espanyol per evitar una gestió com la dels ERTO. Així ho ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials, i Famílies, Chakir el Homrani, aquest dimecres en declaracions a Catalunya Ràdio.



El cap del Departament ha afirmat que tenen "base jurídica" per presentar el recurs i ha recordat que la competència de la gestió d'aquestes prestacions recau sobre la Generalitat.

El conseller ha recordat que la comissió de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ja ha fet dues declaracions demanant el traspàs de l'ingrés mínim vital. "Hem decidit fer un pas endavant, que és presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat", ha assenayalat.

Ha insistit en la necessitat que la ciutadania tingui una finestreta única i ha explicat que, "la nostra prioritat és que les persones no es perdin i hagin de fer massa tràmits. Hem de fer-ho fàcil i eficient”.El Govern recorda que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) disposa que, en matèria de seguretat social, correspon a la Generalitat la competència compartida del desplegament i l’execució de la legislació estatal, llevat de les normes que configuren el règim econòmic, i en concret, la competència en el reconeixement i la gestió de les pensions no contributives.La Generalitat presentarà el recurs perquè considera que diversos articles del Reial Decret que estableix l’ingrès mínim vital extralimiten l’àmbit competencial estatal sense tenir en compte el previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

