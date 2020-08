10 propostes per descobrir el patrimoni de la Garrotxa i el Ripollès

5. Beget, un poble de postal

Més informació Planifica la teva visita a Beget i demana informació sobre les visites guiades al web Turisme del Ripollès. Planifica la teva visita a Beget i demana informació sobre les visites guiades al web

és un d'aquells pobles que surten a qualsevol llista o enquesta sobre quin és el més bonic de Catalunya. No en va, la Generalitat el considera un dels dotze del país amb encant . Un poble de postal amb una història geogràfica singular: geogràficament és de l'Alta Garrotxa però en perdre la independència municipal, el 1969, va ser agregat a Camprodon, a la comarca del Ripollès.En els darrers anys també ha millorat l'accés des d'Oix, a la Garrotxa. Ara bé, arribar a Beget requereix paciència –carretera estreta i amb corbes- però paga molt la pena. El poble està construït al voltant d'un carrer serpentejant que funciona com a eix vertebrador. A banda i banda, hi ha diversos carrerons empedrats i un dels seus atractius són els dos ponts medievals que creuen la riera –que aigües avall de Beget forma gorgues per banyar-se-.El que crida l'atenció és que totes les cases del poble són de pedra i segueixen el mateix estil, per la qual cosa el visitant se sentirà com si hagués fet un viatge enrere en el temps. Aquest poble de postal és molt tranquil i, sobretot si es visita durant la setmana, és molt possible que no hi hagi gairebé ningú.La joia arquitectònica de Beget és l’ església romànica de Sant Cristòfol de Beget , que data del segle X, encara que gran part de l'edifici es va construir als segles XII i XIII. La part que més crida l'atenció de l'església és el seu campanar de quatre pisos, que s'alça 22 metres sobre el terra. Al seu interior hi ha diverses obres d'art de gran valor entre les quals destaca una de les talles romàniques més espectaculars de Catalunya: el retaule de la Majestat de Beget. L'església només es pot visitar els caps de setmana i abans d'entrar-hi s'ha de fer una donació simbòlica d'un euro per ajudar a la seva conservació.Si es continua la ruta cap a Camprodon, val la pena fer una aturada a Rocabruna. Ja frega els 1.000 metres d'altitud –Beget no passa dels 540, el punt més baix de la comarca- i on destaca l'església romànica de Sant Feliu i, sobretot, les ruïnes del castell de Rocabruna . Situat al cim d'un turó, devia ser una de les construccions defensives més grans del Ripollès. Actualment es conserva una part de l'antiga capella, una nau de planta rectangular, una torre de base circular i una bestorre de planta rectangular amb algunes espitlleres. Les vistes des del castell són magnífiques. S'organitzen visites guiades des de Camprodon.