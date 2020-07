​VÍDEO La boa de Madagascar, en perill d'extinció, es reprodueix per primer cop al Bioparc

La serp del zoo valencià. Foto: Europa Press

La boa de Magadascar s'ha reproduït per primer cop a Bioparc , on han nascut 11 cries d'aquesta espècie en perill d'extinció, segons han informat fonts del zoo valencià.Els tècnics van observar fa uns vuit mesos la còpula entre el mascle i la femella i ara han nascut les cries, que tenen una allargada de 50 centímetres aproximadament i un pes que oscil·la entre els 50 grams de les més petites als 100 les més desenvolupades.De moment, romandran en quarantena, on s'està realitzat un seguiment del seu creixement, especialment pel que fa a la seva correcta alimentació. Un cop es confirmi que l'evolució és completament positiva i normal seran traslladades a uns nous terraris, creats especialment per a elles i ubicats a l'espectacular tronc caigut que serveix de nexe i que recrea Madagascar amb l'entrada als boscos de l'Àfrica equatorial.La boa de duméril (Adrantophis dumerili) només es pot contemplar a tres llocs a l'Estat: al Biopoarc València, al zoo de Barcelona i al parc del desert de Taberbas. El seu hàbitat natural són els boscos secs de Madagascar i Amèrica des del nivell del mar fins als 1.300 metres d'alçada. Com la majoria dels membres de la família Boidae, és una serp robusta, que pot arribar a 1,5 metres de llargària.Té bandes grises i marrons amb marques negres que recorren tot el seu cos. És una serp solitària terrestre i ovovivípara, ja que els ous eclosionen a l'interior del cos de la mare i neixen sent cries completament independents. S’alimenta principalment d’animals de sang calenta, els quals asfixia enroscant-s’hi.

