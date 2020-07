La primera nit de botellot prohibit a Barcelona

La pressió policial va dificultar ahir a la nit fer botellots en platges i places de Barcelona, el dia que el Govern els havia prohibit a tot Catalunya amb sancions d'entre 3.000 i 15.000 euros.Els dies anteriors ja hi havia una alta presència d'agents de la Guàrdia Urbana a la platja de Barcelona, però aquesta matinada algunes persones han explicat que la pressió ha estat més alta.A la platja de la Barceloneta, entre les deu i les onze de la nit moltes famílies i grups d'amics ja havien marxat per iniciativa pròpia. A mitjanit una línia policial de deu agents van fer marxar els que quedaven, que eren desenes de grups que feien el botellot, i després van passar els tractors de la neteja.A la plaça Universitat i al davant del MACBA algunes patrulles també van fer marxar grups de joves que volien beure o patinar abans de la mitjanit.La setmana passada el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va dir que estava prohibit beure alcohol en grup al carrer, però la normativa era irregular i tenia llacunes. En alguns municipis ho estava de forma explícita i en d'altres no. Amb l'ordre del Procicat d'aquesta setmana, el Govern unifica la normativa i dona un marc legal sancionador als ajuntaments que no ho tenien previst.Les multes aniran dels 3.000 als 15.000 euros i seran competència dels ajuntaments. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va avisar dilluns del risc que implicaven aquestes pràctiques, on sovint no es guarden les distàncies.

